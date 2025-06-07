Cristina Kirchner en Corrientes: "Me quieren presa o muerta"

Tras confirmar esta semana su candidatura a legisladora bonaerense por la Tercera Sección Electoral, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció hoy en la localidad correntina de Paso de los Libres para brindar su apoyo a la postulación a gobernador del actual intendente, Martín “Tincho” Ascúa.

En tono electoral, Fernández de Kirchner evitó pronunciarse de forma directa sobre la interna que atraviesa el Partido Justicialista, aunque dejó entrever un mensaje crítico hacia la dirigencia del PJ. Además, denunció nuevamente una persecución judicial en su contra.

“Empezaron a pedir que me metan presa”, sostuvo, en una intervención que combinó respaldo político con una fuerte carga personal y judicial.

"Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir que me metan presa”, insistió Cristina Kirchner al comienzo de su discurso. “No se dan cuenta que en definitiva lo que nunca van a poder evitar que vuelva el pueblo, que tiene una identidad e historia en Argentina y que hay una clase media que quiere vivir mejor”, agregó.

“Creo que en el fondo profundo los que tienen miedo son ellos”, apuntó la exmandataria. “Solo la gente que tiene miedo y odio trabaja de esa manera. Todas las veces que los argentinos vivieron bien no fue por mérito de ningún gobernador, sino por un proyecto nacional. A ver si se avivan gilés de una buena vez. A ver si entienden que es necesario construir un proyecto nacional”, destacó luego.

La visita de Cristina se da luego que el lunes pasado anunciara que competirá por una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires por la tercera sección. La postulación se da en medio de la interna que sacude al PJ, marcada en gran medida por la disputa que protagonizan el espacio que comanda Kicillof y sectores del kirchnerismo y La Cámpora, que le endilgan al gobernador haber desdoblado los comicios bonaerenses.

“La Provincia fue gobernada por todos y nunca se desdobló. Y son muchas las personas que van a votar en un lapso de dos semanas, que tienen que decidir entre diputados provinciales y nacionales. Sin embargo, no le pediría jamás a un gobernante que cambie una decisión, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión”, advirtió la exvicepresidenta sobre esta cuestión, en una entrevista con C5N, donde confirmó su candidatura.

Pese a ello, la exmandataria y el gobernador retomaron el diálogo este martes, por medio de una llamada telefónica y, tras varios meses de distanciamiento. Dos días después, se reunieron y acordaron montar una mesa, integrada por representantes de ambas partes, en pos de negociar la integración de las listas para las elecciones del 7 de septiembre.

La aparición de la exmandataria se produce además en medio de un clima de alerta por una supuesta resolución que podría tomar la Corte con respecto a la causa Vialidad, -en la que se encuentra condenada en segunda instancia. El máximo tribunal deberá definir si confirma la sentencia de Casación por la que se condena a la exmandataria a seis años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

De confirmar los tres cortesanos la sentencia de Casación, podría frustrarse su postulación por la tercera sección electoral, siempre y cuando el fallo salga antes de la presentación de las candidaturas: el próximo 19 de julio.

Elecciones en Corrientes

Bajo este contexto, Cristina Kirchner llegó a Paso de los Libres, donde a partir de las 15 Ascúa oficializará su candidatura en el Anfiteatro Carlos Gomes, por medio de la consigna “Por una Corrientes sin corrupción”. El mandatario local competirá en los comicios del 31 de agosto, donde la provincia elegirá no solo gobernador y vice, sino también legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Allí, Ascúa se enfrentará como representante del PJ al oficialismo encabezado por el propio gobernador Valdés, y a una vertiente del radicalismo liderada por el exmandatario local Ricardo Colombi, al que podrían sumarse otros partidos. Resta saber qué hará La Libertad Avanza, si irá con lista propia o forjará una alianza con alguno de estos dos espacios.

Fuente: La Nación.

