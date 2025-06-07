Javier Milei se reunió con León XIV y el Papa le confirmó que visitará la Argentina

Javier Milei fue recibido este sábado en el Vaticano por León XIV, que le confirmó al Presidente que visitará la Argentina. Este es el primer encuentro oficial entre el papa estadounidense, quien también tiene nacionalidad peruana, y el presidente argentino.

Milei llegó a las 03:50 de la Argentina al patio de San Damaso, acceso al Palacio Apostólico, junto a su comitiva, formada por su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia, el canciller Gerardo Werthein y el vocero y legislador electo, Manuel Adorni.

Fue unos diez minutos antes de la hora prevista para su encuentro con el máximo representante de la Iglesia católica. Se retiró a las 5:43 según la información de la delegación argentina.

Después de un apretón de manos, Milei estuvo reunido 45 minutos a solas con el papa en la biblioteca del palacio apostólico y luego se reunió con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, para profundizar las relaciones bilaterales entre la Casa Rosada y la Santa Sede.

El mandatario le regaló al papa, entre otras cosas, un poncho de vicuña hecho por artesanos de Catamarca. Según indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Papa León XIV le confirmó al presidente que visitará la Argentina.

Desde la Santa Sede, destacaron el carácter “cordial” de las conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estad, en las que se “reiteró el mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales y la voluntad de reforzarlas aún más”.

Además, precisaron que “e abordaron cuestiones de interés común, entre ellas la evolución socioeconómica, la lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social”.

Por último, “se dialogó sobre algunos temas de carácter sociopolítico regional e internacional, prestando especial atención a los conflictos en curso y destacando la importancia de un compromiso urgente en favor de la paz”.

En las últimas semanas, el cardenal de Montevideo, Daniel Sturla, deslizó que León XIV tenía intenciones de viajar a la Argentina, Uruguay y Perú como parte de su primera gira por América Latina.

En la Casa Rosada interpretan el gesto como una señal diplomática de alto impacto, ya que sería la primera visita papal en más de tres décadas.

El Presidente, que no viajó a la ceremonia de inicio de pontificado de Robert Francis Prevost, el 18 de mayo pasado, para quedarse en el país por los comicios porteños, fue el tercer mandatario latinoamericano que recibió el nuevo Pontífice, después de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y de su par colombiano, Gustavo Petro.

Cómo sigue la gira de Milei

La visita al Vaticano forma parte de una gira internacional que también incluye una escala en Madrid, donde Milei participará de un foro económico organizado por una empresa de cirptomonedas y mantendrá encuentros con empresarios e inversores.

Luego, viajará a la ciudad francesa de Niza, donde mantendrá el lunes una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron tuvo un papel importante en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y Milei vuela a la Costa Azul para agradecer ese gesto político en su encuentro del líder galo.

El Presidente argentino partirá el lunes rumbo a Tel Aviv para dar inicio a una visita oficial de tres días en Israel, un país con el que estrechó vínculos desde diciembre de 2023.

El martes 10 será recibido por el presidente israelí, Isaac Herzog, y por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, con quienes ofrecerá declaraciones conjuntas.

Durante su estadía en Jerusalén, Milei visitará sitios sagrados como el Muro de los Lamentos y el Santo Sepulcro, y se reunirá con familiares de rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas.

