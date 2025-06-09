La industria creció un 2,2% en abril

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) registró un aumento mensual del 2,2% en abril, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Lo mismo ocurrió de manera interanual, con una suba de 8,5% respecto a abril del año anterior.

En lo que respecta al acumulado del primer cuatrimestre del año (enero-abril), la industria registró un incremento del 6,7% en comparación al mismo período del año anterior.

De las 16 divisiones del IPI, 14 registraron variaciones positivas interanuales (i.a.):

Alimentos y bebidas: 7,3%.

Maquinaria y equipo: 19,6%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 36,2%.

Productos minerales no metálicos: 27,3%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: 27,6%.

Industrias metálicas básicas: 7,1%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: 9%.

Madera, papel, edición e impresión: 5,1%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: 7,7%.

Productos textiles: 16,6%.

Productos de caucho y plástico: 6,4%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 3,6%.

Otro equipo de transporte: 25,7%.

Productos de tabaco: 25,8%.

Mientras que las únicas dos divisiones que presentaron disminuciones fueron Productos de metal (7% i.a.) y Sustancias y productos químicos (0,3% i.a.).

Por otra parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró en abril una suba de 25,9% con respecto a igual mes de 2024.

Según datos del ISAC, en el cuarto mes del año se observaron aumentos interanuales en el consumo interno de placas de yeso (82,6%), mosaicos graníticos y calcáreos (55,0%) y hormigón elaborado (50,3%).

NA