¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Teatro Vera Universidades públicas Policía de Corrientes
Teatro Vera Universidades públicas Policía de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Economía

La industria creció un 2,2% en abril

Catorce de las dieciséis divisiones del índice registraron subas interanuales.

Por El Litoral

Lunes, 09 de junio de 2025 a las 18:41

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) registró un aumento mensual del 2,2% en abril, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Lo mismo ocurrió de manera interanual, con una suba de 8,5% respecto a abril del año anterior.

En lo que respecta al acumulado del primer cuatrimestre del año (enero-abril), la industria registró un incremento del 6,7% en comparación al mismo período del año anterior.

De las 16 divisiones del IPI, 14 registraron variaciones positivas interanuales (i.a.):

  • Alimentos y bebidas: 7,3%.
  • Maquinaria y equipo: 19,6%.
  • Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 36,2%.
  • Productos minerales no metálicos: 27,3%.
  • Otros equipos, aparatos e instrumentos: 27,6%.
  • Industrias metálicas básicas: 7,1%.
  • Prendas de vestir, cuero y calzado: 9%.
  • Madera, papel, edición e impresión: 5,1%.
  • Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: 7,7%.
  • Productos textiles: 16,6%.
  • Productos de caucho y plástico: 6,4%.
  • Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 3,6%.
  • Otro equipo de transporte: 25,7%.
  • Productos de tabaco: 25,8%.

Mientras que las únicas dos divisiones que presentaron disminuciones fueron Productos de metal (7% i.a.) y Sustancias y productos químicos (0,3% i.a.).

Por otra parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró en abril una suba de 25,9% con respecto a igual mes de 2024.

Según datos del ISAC, en el cuarto mes del año se observaron aumentos interanuales en el consumo interno de placas de yeso (82,6%), mosaicos graníticos y calcáreos (55,0%) y hormigón elaborado (50,3%).

NA

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD