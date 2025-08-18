Ambiente participó del traslado de lobos marinos y verificó el estado de delfines en el Aquarium de Mar del Plata

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación, que dirige Fernando Brom, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), participó del operativo de traslado de cinco lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) desde el Aquarium de Mar del Plata hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con destino a República Dominicana.

Además, la comisión de la BCA verificó el estado en el que se encuentran otros ejemplares de fauna silvestre alojados en el acuario, entre ellos diez delfines nariz de botella (Tursiops truncatus).

Luego de la evaluación, se constató que los mismos se encuentran en buen estado de conservación, atendiendo a diversas cuestiones relacionadas con el bienestar animal, y que cuentan en la actualidad con el permiso de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y otras autorizaciones correspondientes para poder ser evacuados fuera del país.

Con respecto a los lobos marinos, se trata de dos individuos provenientes de España y tres nacidos en el acuario marplatense. Estos últimos formaban parte de un programa de reproducción desarrollado en dicho establecimiento.