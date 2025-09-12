Germán Gómez fue confirmado para jugar el Mundial de Filipinas

El Mundial de Vóley masculino 2025 comenzó este viernes en Filipinas, en la primera edición bajo el nuevo formato de competencia que reúne a 32 selecciones de todo el mundo.

La selección Argentina, dirigida por Marcelo Méndez, debutará este sábado a las 23:30 frente a Finlandia en el Grupo C, que también comparten Corea del Sur y Francia, vigente bicampeón olímpico y gran favorito al título.

Horas antes del inicio del certamen, el cuerpo técnico argentino confirmó los 14 jugadores que disputarán el Mundial y en la nómina quedó el correntino Germán Gómez.

Luego de la gira por Polonia y de unos días de trabajo en Filipinas, Marcelo Méndez definió la lista.

El jugador que quedó desafectado luego de esta etapa de entrenamientos fue el central Gustavo Maciel. De esta manera Argentina afrontará esta competencia con 3 armadores, 2 opuestos, 3 centrales, 5 puntas y 1 líbero.

Gómez (22 años), que se asentó en el equipo nacional desde su primer convocatoria en la Liga de las Naciones 2025, compartirá el puesto con Pablo Kukartsev.

Los dos van alternando en la titularidad. Durante la Liga, el jugador oriundo de Carolina, estuvo varias veces en la formación inicial, mientras que en los partidos previos en Polonia, fueron rotando.

El equipo albiceleste se completa de esta manera:

Armadores: Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.

Centrales: Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.

Puntas: Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.

Líbero: Santiago Danani.

Expectativa

El equipo argentino llega motivado tras consagrarse campeón del cuadrangular Memorial Wagner en Polonia, aunque cayó en su último amistoso ante Brasil.

Argentina buscará superar su actuación en el Mundial 2022, cuando llegó hasta los cuartos de final, y para ello deberá terminar en el primer o segundo puesto de su zona para avanzar a los octavos de final.

La segunda presentación albiceleste será frente a Corea del Sur el martes 16 y cerrará la zona frente a Francia el jueves 18.

De clasificar, se cruzará con un rival del Grupo F, que incluye a Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia.

La base del plantel cuenta con varias caras jóvenes que representan la renovación del vóley nacional, pero también con referentes como Luciano De Cecco, quien vuelve a liderar al equipo en su sexto Mundial.

Este torneo será el primero con el nuevo sistema de competición: los 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro y cada uno juega tres partidos en la fase inicial.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final. Desde allí, la llave se desarrolla de forma eliminatoria hasta la gran final.

En caso de empate en la clasificación, se aplicará el ranking combinado que toma en cuenta victorias, puntos, ratio de sets y puntos, y posición en el ranking mundial.

Argentina integra uno de los grupos más exigentes de la competencia y tendrá que enfrentarse al poderío de Francia, a la velocidad de Corea del Sur y a un Finlandia que viene en crecimiento.