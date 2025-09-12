Taraguy va por un lugar en las semifinales y San Patricio en los cuartos de final

La última fecha de la fase clasificatoria del torneo Regional NEA 2025 de rugby se disputará este sábado con dos atractivos. Taraguy intentará avanzar de forma directa a las semifinales y San Patricio buscará un lugar en los cuartos de final.

La décimo cuarta fecha se jugará en forma completa durante la jornada sabatina y los cinco partidos darán inicio a las 16.

Taraguy, puntero de la zona B, será local de Capri en el complejo “La isla” de Regatas Resistencia dado que tiene suspendida sus instalaciones.

El Cuervo necesita de un empate o triunfo para asegurarse, sin depender de otro resultado, el pasaje directo a las semifinales.

El rival de turno aparece como uno de lo más débiles del certamen dado que en doce presentaciones solamente pudo ganar dos cotejos.

En el caso de una derrota, Taraguy necesita que Curda no supere a Aranduroga en Corrientes para clasificar.

La otra expectativa de la jornada se centra en el último lugar disponible para los cuartos de final. Los candidatos son San Patricio y San José de Asunción con la particularidad de que se enfrentarán en cancha del Rojinegro.

El equipo correntino necesita de una victoria con bonus y que el equipo paraguayo no sume en la tabla. Cualquier otra combinación dejará a San Patricio afuera de la definición en la lucha por el título.

En la zona A está todo definido. Curne, primero, clasificó a semifinales, Aranduroga (segundo) y Regatas (tercero) disputarán los cuartos de final.

Programa

El programa de partidos para este sábado, en el marco de la última fecha de la etapa clasificatoria, es el siguiente:

16.00 Sixty vs. Aguará (Héctor Morales).

16.00 Aranduroga vs. Curda (Rodrigo Sauco).

16.00 San Patricio vs. San José (Juan Zubieta).

16.00 Taraguy vs. Capri (Viviana Garat). En cancha de Regatas Resistencia.

16.00 Curne vs. Regatas (Alexis Fernández).

Así se ubican

Cumplidas doce fechas del Regional NEA de primera división, así están las posiciones:

Zona A: Curne 55 puntos, Aranduroga 34, Regatas 28, Sixty 21 y Capri 9.

Zona B: Taraguy 40, Curda 37, San José 31, San Patricio 26 y Aguará 8.