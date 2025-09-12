Un joven libertario se tatuó a Milei en el pecho: "Me transmite ideales"

Desde la coqueta localidad bonaerense de San Isidro, un joven se volvió viral tras lucir de forma orgullosa, en su pecho, un enorme tatuaje de la cara de Javier Milei.

"Me tatué al mejor presidente de la historia argentina", dice "Igna" en el video que no tardó en viralizarse y en generar todo tipo de reacciones.

A la hora de defender al mandatario libertario, y argumentar su decisión de inmortalizarlo en su piel, el chico sostuvo: "Creo que Milei es la única salvación y el único al que no le tiembla el pulso para tomar las medidas brutas".

Consultado sobre cuál fue el qué dejó "el kirchnerismo", ya que fue uno de los argumentos del joven libertario, solo se limitó a decir que "dejaron el país en la mierda", y señaló: "Admito que soy un poco privilegiado por la vida que tengo, pero eso no descarta mi posibilidad de apoyar a Milei".

Cuando el entrevistador le mencionó el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei, "Igna" aseguró que "no es verdad" y avisó: "Vamos a ver lo que dice la Justicia".

"Soy un pibe que cambió su mentalidad. Esos ideales me los transmite Javier Milei", destacó el chico viral. Para cerrar la nota, el entrevistador aprovechó para chicanearlo. "No importa la corrupción si viene de Milei...", dijo.

