Vischi llamó a defender el federalismo: “No alcanza con la motosierra”

El senador nacional por Corrientes, Eduardo “Peteco” Vischi, participó del encuentro realizado en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde se reunió con los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba). También acompañaron legisladores nacionales y provinciales, además de las adhesiones de Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Tras la reunión, Vischi destacó el valor del diálogo entre dirigentes de distintas fuerzas políticas y afirmó que el espacio busca consensuar un modelo de país “que defienda el federalismo y acompañe a las fuerzas productivas”.

El presidente del bloque de senadores de la UCR remarcó que no alcanza con aplicar ajustes sin criterio: “Estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero también hay que definir dónde invertir para que el país pueda crecer. No es todo motosierra, no es todo no gastar”.

El legislador correntino sostuvo que hoy las provincias “sostienen la paz social y la producción” y llamó a trabajar en conjunto: “Nadie está contra el gobierno nacional. Queremos que le vaya bien, porque eso significa que le va bien a los argentinos”.