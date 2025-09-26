Perpetua para el hermano del futbolista Ayrton Costa por un femicidio

La Justicia condenó este viernes a Carlos Costa (28), el hermano del jugador de Boca Ayrton Costa (26), a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Agustina Aguilar (21).

Los jueces del TOC N° 4 de Quilmes, Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, dieron a conocer su veredicto este mediodía en los tribunales.

De acuerdo al fallo, Carlos Costa asfixió a Agustina Aguilar, con quien tenía una relación de pareja, en un contexto de violencia de género. Algo que tanto el ahora condenado como su familia desmintieron durante los últimos años.

El juicio había empezado el 8 de septiembre con la declaración de la familia de Agustina, que repasó el contexto de violencia de la pareja. El hermano del acusado y actual defensor de Boca también fue citado y decidió declarar por videollamada.

Ayrton Costa dijo haber sido testigo de la "descompensación" de Agustina porque estaba en la casa de su madre, debajo del departamento en el que ocurrió el crimen. Así, sostuvo la hipótesis de la defensa que apuntaba contra el médico autopsiante -a quien denunciaron por falso testimonio- alegando que había falseado la pericia de autopsia y que en realidad Agustina no habría fallecido por asfixia mecánica.

De acuerdo a la versión de la defensa, Costa y Aguilar estaban consumiendo estupefacientes cuando la joven se descompensó y empezó a convulsionar producto de una sobredosis. Con esas convulsiones Costa justificaba los arañazos en el cuello y las mordidas en los dedos que tenía cuando llegó la Policía.

A pesar de la versión de la defensa y de la versión de los familiares del ahora condenado, que fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, los jueces consideraron que Carlos Costa fue responsable del femicidio de la joven.

Al momento del hecho, Carlos Costa tenía 10 días en libertad condicional con monitoreo electrónico después de cumplir tres de los 7 años y 8 meses de prisión que le impuso el TOC N° 5 de Quilmes por siete robos.

Todo ocurrió en la calle Sargento Cabral al 700, de Bernal, se encontraron restos de alcohol y sustancias, lo que incumplía las normas que le había impuesto la justicia para poder transitar su condena fuera del penal.

Por su parte, Agustina tenía dos hijos y murió la tarde del 7 de octubre de 2023. Cuando llegó su mamá los médicos del SAME ya habían decretado la muerte.