Milei reúne hoy a su mesa chica tras la derrota en las elecciones

El presidente Javier Milei se reúne este lunes con su mesa chica para definir cambios políticos tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que profundizaron las tensiones internas. En el Gobierno hablan de modificaciones en el esquema de toma de decisiones con la intención de ordenar las diferencias.

“Va a haber un cambio en las formas y en lo estructural. Sin un volantazo, no hay salida”, expresan en Nación. Según pudo saber TN, este abarca desde la vinculación de la Casa Rosada con los gobernadores aliados hasta las líneas discursivas para la campaña nacional y la instrumentación territorial del partido. Pese a las crecientes presiones, niegan por el momento hacer cambios en el gabinete.

Incluye los pases de factura dentro de Balcarce 50 por los cierres de alianzas y de listas en las provincias, que se trasladaron al esquema de gobernabilidad en el Congreso, donde el oficialismo perdió casi la totalidad de las últimas votaciones. Es la disputa que mantiene el asesor presidencial Santiago Caputo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

“Está todo roto entre ellos y no hay forma de arreglar el vínculo”, agregan en un sector neutral del oficialismo. Las diferencias se ampliaron luego del resultado de la elección en el territorio bonaerense, en la que el peronismo se impuso y le ganó a los candidatos libertarios por trece puntos de diferencia. El armador libertario Sebastián Pareja fue el encargado de reconocer la derrota en la sede de LLA.

En las filas de La Libertad Avanza daban por hecho que Milei no iba a hablar hasta los últimos minutos previos a que apareciera. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reunió al gabinete y les dijo: “Tenemos que ir a acompañar al presidente”. No estuvo presente en la sede el ministro coordinador, Guillermo Francos, y tampoco asistieron Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores).

La sorpresa dentro del público libertario fue que también apareció en el escenario Santiago Caputo junto al resto de los ministros. Es la primera vez que el consultor se sube a un escenario junto al jefe de Estado. Mientras que en un sector aseguran que fue orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en otro espacio sostienen que fue un pedido directo del primer mandatario. Está en línea con el lanzamiento de su perfil oficial en X de la semana pasada.

En la Casa Rosada aseguran que en la reunión de este lunes analizarán los resultados y los nombres “sección por sección” para identificar los errores en el armado y en la campaña con la mira en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Evaluarán también el rol de la fiscalización, para la que el PRO aportó solo 12.000 fiscales -11.000 menos que para el balotaje de 2023- y LLA sumó 35.000. “Fue el número que nos pidieron”, expresan desde el partido aliado.

La estrategia para polarizar con el kirchnerismo

En Balcarce 50 reconocen que apelarán a la “campaña del miedo” para polarizar con el kirchnerismo e insisten en que no harán cambios internos de estructura. Descartan el desplazamiento de ministros y aseguran que no eliminarán las bandas cambiarias sobre el precio del dólar. “Lo económico se va a reforzar y profundizar. No se va a modificar el trasfondo”, agregan.