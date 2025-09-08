Corrientes, epicentro del hip hop: la cultura urbana se adueñó de la Escuela de Arte Municipal

La cultura urbana tuvo su gran celebración este sábado en la ciudad de Corrientes con la tercera edición de Wall to Wall Day. El evento, organizado por Crew Corrientes con el apoyo de la Municipalidad, transformó la Escuela de Arte Municipal en un epicentro de danza urbana, talleres y batallas de freestyle.

Más de 400 jóvenes artistas de la ciudad y de provincias vecinas participaron en la jornada de más de diez horas.

Federico Maceri, subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural, destacó el crecimiento del movimiento y señaló que este tipo de encuentros ya forman parte de una política cultural sostenida. "Wall to Wall reúne a jóvenes artistas muy talentosos de la danza y del freestyle. Convocan a toda la ciudadanía a conocer, a integrarse y a aprender", afirmó.

Compartir conocimiento y fortalecer la comunidad

La propuesta reunió a referentes de la danza urbana y el freestyle con talleres intensivos y la participación de agrupaciones como Soul Street, Zona Style y Corriente Crew.

Hernán Mayol, integrante de Crew Corrientes, explicó que el objetivo del evento es ofrecer herramientas a los bailarines para que puedan crecer. "Nos concentramos en traer a gente de distintos grupos, incluso de provincias vecinas y de Paraguay, para compartir clases, entrenar y después competir. Lo importante es unirnos, transmitir conocimiento y fortalecer a la comunidad del hip hop", explicó.

El artista remarcó la importancia del apoyo municipal para poder organizar este tipo de encuentros. "Esta oportunidad no sería posible sin el apoyo municipal que nos facilita recursos y espacios", señaló, y agregó que el hip hop "no es solo competir, sino también convivir, aprender y crear en conjunto".

A lo largo del día, la convocatoria de jóvenes artistas que participaron en clases, paneles y competencias demostró que la cultura hip hop es un movimiento que crece en Corrientes, integrando generaciones y derribando barreras.