Brasil dejará de representar a la Argentina en Venezuela, un cambio que impacta de lleno en la representación diplomática y en la estrategia exterior del Gobierno nacional. La decisión fue informada por la Cancillería de Luiz Inácio Lula da Silva tanto a Caracas como a Buenos Aires.

La medida se conoce en un momento clave para el futuro político venezolano y mientras la administración de Javier Milei analiza la posibilidad de enviar nuevamente diplomáticos a Caracas ante una eventual reapertura de la embajada de los Estados Unidos.

Desde julio de 2024, cuando el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a todos los diplomáticos argentinos, Brasil asumió la representación de los intereses consulares del país y la custodia de la residencia oficial argentina en la capital venezolana.

El motivo

Según la información disponible, la decisión del Gobierno brasileño se vincula con el posicionamiento adoptado por Javier Milei frente a la intervención militar liderada por Donald Trump, que concluyó con la captura y extracción de Nicolás Maduro.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte tensión bilateral entre ambos presidentes, a pocos días de una cumbre prevista para el 17 de enero en Asunción. En ese encuentro, Milei participará de la firma del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, con incertidumbre sobre la presencia de Lula da Silva.

En este contexto, el Gobierno argentino espera la liberación de Germán Giuliani y Nahuel Gallo, los dos ciudadanos detenidos por el régimen chavista, y activó gestiones para que otro país asuma la representación de sus intereses en Venezuela.

Italia aparece como la principal alternativa, a partir del vínculo político y personal entre Milei y la primera ministra Giorgia Meloni. No obstante, el cambio requiere la aceptación formal de la Cancillería venezolana.

El pedido para formalizar esta nueva representación podría concretarse en las próximas horas, en un escenario marcado por la incertidumbre política y diplomática en Venezuela.

Con información de TN.