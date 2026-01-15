La Hermandad Musulmana fue declarada como organización terrorista por el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei declaró como organización terrorista a la Hermandad Musulmana, que tiene presencia en el Líbano, Egipto y Jordania. La decisión fue comunicada este miércoles por la Oficina del Presidente y se enmarca, según se explicó oficialmente, en los compromisos internacionales asumidos por la Argentina “en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento”.

De acuerdo al comunicado oficial, la medida implica la incorporación de estas organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en cumplimiento de la normativa nacional vigente.

La resolución fue impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Según el texto, la decisión se basa en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento y vínculos con otras organizaciones terroristas, además de su potencial impacto en la Argentina.

Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, con el objetivo de impedir que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados actúen con libertad.

Además, remarcaron que la decisión permite reforzar la cooperación internacional con otros países que ya designaron a esta agrupación como organización terrorista, entre los que se mencionan Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, país en el que se originó el movimiento.

En el cierre del comunicado, el Presidente reafirmó su “compromiso inquebrantable” de identificar y combatir a las organizaciones terroristas, en línea con decisiones previas del Gobierno respecto de Hamás y, más recientemente, del Cartel de los Soles. En ese sentido, sostuvo que la Argentina debe volver a alinearse con la civilización occidental, “respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones”, y enfrentar de manera frontal a quienes buscan destruirla.

La Hermandad Musulmana nació en Egipto en 1928 y, con el paso del tiempo, quedó en el centro de debates a nivel global por su presencia en distintos países y su articulación con otros movimientos de raíz islámica. En ese contexto, la decisión adoptada por la Argentina va en línea con medidas similares tomadas por Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y el propio Egipto, país donde surgió la organización.

En esos países, la designación se apoyó en informes oficiales que señalan vínculos con grupos como Hamás y Hezbollah, además de la difusión de prácticas extremistas consideradas una amenaza para la seguridad internacional.

TN