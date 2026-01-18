Seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: su madre le escribió un conmovedor mensaje

A seis años del brutal crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, Graciela, su mamá, lo recordó con un conmovedor posteo y pidió que quede firme la condena a los ocho rugbiers.

“Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo Justicia”, escribió la mujer en una serie de publicaciones en sus redes sociales.

Tras ello, la mujer pidió que “pronto quede firme la condena por Fernando”. Graciela, cuya imagen en medio del dolor estremeció a todo el país, manifestó su cariño hacia el chico que tenía 18 años cuando lo mataron: “Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer”.

Sumado a ello, compartió una publicación donde comentó que se realizará una misa en memoria de Fernando este domingo a las 19:30 en la Parroquia Santísimo Redentor de la Ciudad de Buenos Aires.

“Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre”, completó junto al posteo.

La vida de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando

Hoy, mientras la familia de Fernando continúa reclamando una condena firme y definitiva, los rugbiers —que tenían entre 18 y 21 años al momento del ataque— llevan una vida silenciosa tras las rejas mientras cumplen sus penas en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.

Algunos estudian, otros trabajan en talleres penitenciarios, y todos esperan la resolución final de la Corte Suprema de Justicia sobre sus apelaciones.

En febrero de 2023, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, considerados coautores del homicidio. Por su parte, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión por su participación en el ataque.

