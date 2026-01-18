Interna en el Gobierno: Milei viaja a Davos y deja a Adorni a cargo del Poder Ejecutivo

El Gobierno resolvió que Manuel Adorni permanezca en la Casa Rosada durante el viaje de Javier Milei al Foro Económico de Davos, con el objetivo de garantizar una conducción de extrema confianza mientras el Presidente esté en el exterior. Aunque formalmente la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Ejecutivo, en el oficialismo admiten que el vínculo con la titular del Senado atraviesa su peor momento.

Desconfianza interna

Desde este lunes, Adorni será el principal nexo operativo con Javier y Karina Milei ante cualquier eventualidad. La decisión expone la desconfianza del núcleo duro libertario hacia Villarruel, quien no participa del día a día del Gobierno y mantiene una relación prácticamente rota con el entorno presidencial. La interna se reavivó la semana pasada, cuando Villarruel viajó a la Patagonia para recorrer zonas afectadas por incendios forestales, una movida que generó malestar en Balcarce 50. En el Ejecutivo interpretaron la visita como una acción política personal.

Agenda clave

La permanencia de Adorni también responde al contexto legislativo: el Gobierno se prepara para las sesiones extraordinarias de febrero, donde buscará avanzar con la reforma laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Fuente: Todo Noticias