Subsidios energéticos: Nación fijó los requisitos del nuevo régimen unificado

El Gobierno nacional oficializó los requisitos para acceder al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas. La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético mediante la Disposición 2/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El acceso al beneficio estará limitado a los hogares que cumplan con parámetros específicos de ingresos y condiciones sociales, de acuerdo con lo establecido en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Requisitos de ingresos y registro obligatorio

Para ingresar al régimen, los hogares deberán estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y acreditar ingresos netos totales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un “Hogar 2”, según los valores definidos por el INDEC. La normativa aclara que el nuevo registro se conformará inicialmente con la información ya existente en el anterior sistema RASE ( Registro de Acceso a los Subsidios de Energía), aunque los datos podrán ser revisados y actualizados.

Casos especiales que también califican

Además del criterio de ingresos, también podrán acceder al subsidio aquellos hogares que cuenten con al menos un integrante que posea:

Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)

Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra

Certificado Único de Discapacidad (CUD), previa evaluación de necesidad económica

Estos casos serán analizados de manera particular por la autoridad de aplicación.

Control patrimonial y cruce de datos

Más allá del nivel de ingresos declarados, el Gobierno podrá aplicar indicadores de exteriorización patrimonial para determinar la capacidad de pago de los solicitantes. La detección de signos de capacidad económica en cualquiera de los integrantes del grupo familiar habilita el rechazo de la solicitud o la exclusión del subsidio, incluso si se cumple con el tope de ingresos.

El control se realizará mediante el cruce de datos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras bases oficiales, además de criterios de georreferenciación para verificar la información patrimonial declarada.

Quiénes quedan excluidos del subsidio

La normativa establece una serie de criterios de exclusión, independientemente del nivel de ingresos:

Hogares con al menos un automóvil de hasta tres años de antigüedad, salvo que haya un integrante con CUD.

Hogares cuyos integrantes posean tres o más inmuebles.

Hogares en los que al menos un integrante sea titular de una embarcación de lujo.

Hogares con integrantes que posean una aeronave.

Hogares en los que algún integrante tenga activos societarios.

