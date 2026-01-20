Luego de dos años se reactiva la actividad de una represa con inversión de China

Fuentes provinciales destacaron que, pese al alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con Washington, primaron la necesidad de divisas y la importancia de recuperar la obra para el sistema interconectado nacional y así mantener el flujo crediticio con los bancos ICBC y Bank of China.

Agregaron que, con los fondos disponibles, el gobierno santacruceño busca aprovechar la ventana climática antes del invierno para avanzar en la etapa de hormigonado y montaje electromecánico, y así recuperar parte del tiempo perdido durante el bienio de inactividad.

A su vez, las autoridades provinciales mantuvieron una reunión clave con la UTE integrada por la china Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo; y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). El objetivo es iniciar el proceso de contratación de personal en las próximas semanas.

Así, la noticia marca el fin del parate que comenzó en diciembre de 2023. Al respecto, el ministro de Energía provincial, Jaime Álvarez, calificó el hecho como “el paso final para la puesta en marcha definitiva del proyecto”.

“Se confirmó que los recursos económicos para la obra están disponibles en el país y que se está cerrando el acuerdo en materia de ingresos de personal con la Uocra, paso clave para garantizar el reinicio de los trabajos en condiciones de previsibilidad y resguardo de los derechos de los trabajadores”, indicó la provincia de Santa Cruz.

Agregó que las partes coincidieron en que “el proceso se encuentra prácticamente concluido y resta únicamente formalizar los últimos consensos para dar inicio a una nueva etapa de ejecución”.

Se espera la incorporación de 1.800 operarios directos y la generación de otros 2.200 empleos indirectos. En Santa Cruz rige la obligatoriedad de cumplir con una contratación de un 90% de mano de obra local. “Quienes hayan trabajado en las represas y tengan domicilio en la provincia tendrán prioridad absoluta”, subrayó Álvarez.

