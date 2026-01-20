Murió Adela Gleijer, actriz de “Verano del 98” y “Sos mi vida”

Adela Gleijer, reconocida actriz de Verano del 98 y Sos mi vida, murió a los 92 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó su profundo pesar y acompañó en este doloroso momento a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares y seres queridos.

Nacida en Montevideo, Uruguay, el 20 de septiembre de 1933, Adela Gleijer inició su carrera actoral en su ciudad natal y, años más tarde, se radicó en la Argentina, donde desarrolló gran parte de su recorrido artístico. Fue esposa del querido y recordado actor Juan Manuel Tenuta, con quien compartió no solo la vida personal, sino también una profunda vocación por las artes escénicas.

La trayectoria de Adela Gleijer

Su debut teatral se produjo en 1956, en el Teatro El Galpón de Montevideo, con la obra El centroforward murió al amanecer. Allí conoció a Tenuta y comenzó un camino que la llevaría a convertirse en una figura destacada del teatro rioplatense. Con esa compañía participó en obras como El círculo de tiza caucasiano y Rey Lear.

Ya instalada en Buenos Aires, construyó una vasta trayectoria sobre los escenarios, con títulos emblemáticos como Hombre y superhombre, Gris de ausencia, El prisionero de la Segunda Avenida, Lupines, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, El pino de papá, Sangre huesos piel alma y Con tinta y con sangre, entre muchos otros. Integró los elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes, y participó activamente en los ciclos Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.

En televisión, dejó una huella imborrable en ficciones muy populares, como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo, Vulnerables, Mujeres asesinas, Los Roldán, Los buscas de siempre, Verano del 98, Trillizos dijo la partera y Pobre diabla, entre muchas otras.

También tuvo una destacada participación en cine, con películas como Flores robadas en los jardines de Quilmes, La fidelidad, El señor presidente, Cerro Bayo, Casi no nos dimos cuenta, Algún lugar en ninguna parte y Clínica con música.

En reconocimiento a su extensa carrera, en 2006 la Asociación Argentina de Actores y Actrices, junto al Senado de la Nación, le otorgó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

“El legado artístico y humano de Adela Gleijer permanecerá vivo en nuestra memoria y en el afecto de quienes compartieron su camino”, destacaron desde la entidad que nuclea a los actores. Su partida dejó un profundo dolor, pero también una obra sólida y entrañable que seguirá vigente en el teatro, la televisión y el cine argentinos.

