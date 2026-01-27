El Gobierno compró dólares para pagar los vencimientos de febrero con el FMI

Con las compras del Banco Central, que acumula más de US$1000 millones en enero, el Gobierno busca saldar sus vencimientos de febrero y le manda una señal al FMI antes de la próxima revisión.

La autoridad monetaria adquirió US$39 millones en el comienzo de la semana y así sumó 16 jornadas consecutivas con saldo comprador. En concreto, acumula US$1017 millones y las reservas internacionales cerraron en US$45.740 millones.

Con el comienzo del año, el Ejecutivo puso en marcha la nueva fase del esquema cambiario y monetario. Uno de los puntos centrales tiene que ver con apuntalar las reservas del Bcra. De esta manera, el organismo que encabeza Santiago Bausili lleva un promedio de US$65,3 millones diarios comprados y a este ritmo, cumpliría el objetivo de acumular US$10.000 en septiembre.

El refuerzo de las arcas del Bcra se vuelve clave frente al calendario de pagos con el FMI, ya que la Argentina deberá afrontar siete vencimientos en 2026. El próximo es en febrero, cuando el Ejecutivo tenga que desembolsar US$826 millones.

De acuerdo a lo que señaló la consultora PPI, las últimas compras que hizo el Tesoro servirían para afrontar las obligaciones restantes de enero, que serían de US$245 millones. “Mirando hacia adelante, estimamos que esta dinámica se repetirá en las próximas semanas, ya que en febrero el Tesoro enfrenta vencimientos cercanos a US$1000 millones, de los cuales cerca de US$830 millones corresponden al pago trimestral de cargos”, sostuvo.

Luis Caputo junto a Georgieva en el Foro de Davos.

En ese sentido, remarcó que la estrategia de compra de divisas tiene un “lado B” porque el Tesoro sigue reduciendo sus depósitos en moneda local en el Bcra, que al 19 de enero se ubicaban en $2,32 billones, el nivel más bajo desde mayo de 2024. Según la consultora, esta dinámica “erosiona una de las principales fuentes de liquidez del sistema financiero”.

La firma, asimismo, planteó que los dólares del lado de la oferta “empiezan a aparecer”. En concreto, ya se liquidaron US$2800 millones correspondientes a emisiones corporativas y restan US$3600 millones por ingresar, de los cuales US$1300 millones vencen en el primer semestre del año.

A ese flujo se suman las emisiones provinciales y un mayor aporte del agro. Para PPI, la deuda comercial de los exportadores del campo se redujo de manera significativa, al pasar de un estimado de US$7317 millones en junio, cuando regía el esquema de retenciones cero, a US$735 millones en diciembre, lo que estaría habilitando una aceleración en la liquidación de divisas.

De hecho, la consultora precisó que en enero las liquidaciones del agro habrían aumentado a un promedio diario de US$85 millones, frente a los US$53 millones registrados en diciembre.

Por el lado de la demanda, el frente sigue contenido. Las importaciones se mantienen moderadas: el promedio mensual de US$7171 millones observado entre septiembre y octubre cayó a US$5577 millones en noviembre y diciembre. A su vez, la demanda de dólares por parte del público minorista sigue baja.

TN