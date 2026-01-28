Bajante del río Santa Lucía: continúa el descenso del agua tras el desborde en San Roque

La bajante del río Santa Lucía comenzó a registrarse de manera sostenida, luego de más de dos semanas de la crecida que provocó evacuaciones y afectó a cientos de personas en San Roque. Según los últimos datos disponibles, continúa el descenso de forma gradual.

La inundación

El desborde se produjo como consecuencia de intensas lluvias que superaron los 100 milímetros, lo que se sumó a la acumulación de agua de precipitaciones anteriores. La situación impactó principalmente a los habitantes de zonas costeras, pero con el correr de los días el número de afectados ascendió a unos 250.

Descenso

Luego de siete días consecutivos sin lluvias y con condiciones climáticas estables, el río comenzó a mostrar señales de descenso. Para el 24 de enero, el nivel había bajado aproximadamente medio metro, aunque de manera paulatina.

De acuerdo con el registro del 28 de enero, el río marcó 2,75 metros, seis centímetros menos que el día anterior. Esta situación permitió que algunas familias regresaran a sus hogares.

Como consecuencia, en las últimas horas se detectaron peces muertos, entre ellos sábalos y dorados.

Con información de FM San Roque.