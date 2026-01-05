Corrientes: a la vera de una ruta nacional hallaron una motocicleta denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta en la localidad de Santa Lucía, la cual fue denunciada como robada.

El hallazgo del rodado se hizo por el personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle, que realizaba recorridos en la zona rural en inmediaciones de Ruta Nacional N° 27.

Oculta entre los pastizales se encontró una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR. Tras las primeras averiguaciones se pudo constatar que el rodado había sido denunciado como robado el domingo por Nicolás F., quien es su propietario.

Es así que se coordinó el traslado del vehículo a la Comisaría de Santa Lucía, donde se realizaron las diligencias del caso.