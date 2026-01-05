¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Santa Lucía

Corrientes: a la vera de una ruta nacional hallaron una motocicleta denunciada como robada

Ocurrió mientras se realizaban tareas de prevención en la zona rural en inmediaciones de RN 27. El rodado estaba escondido entre las malezas y había sido robado el sábado pasado.

Por El Litoral

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 08:45

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta en la localidad de Santa Lucía, la cual fue denunciada como robada.

El hallazgo del rodado se hizo por el personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle, que realizaba recorridos en la zona rural en inmediaciones de Ruta Nacional N° 27.

Oculta entre los pastizales se encontró una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR. Tras las primeras averiguaciones se pudo constatar que el rodado había sido denunciado como robado el domingo por Nicolás F., quien es su propietario.

Es así que se coordinó el traslado del vehículo a la Comisaría de Santa Lucía, donde se realizaron las diligencias del caso.

