Juana Repetto rompió el silencio y habló del costo emocional de la exposición familiar

Juana Repetto volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de compartir un fuerte descargo en sus redes sociales, motivado por la controversia que se generó al contar que no fue invitada al casamiento de su hermano, Bautista Lena. Lo que inicialmente parecía una anécdota personal derivó en una catarata de reacciones, muchas de ellas cargadas de violencia, que llevaron a la actriz a expresar públicamente cómo atraviesa este momento desde lo emocional.

A través de sus historias de Instagram, Repetto se mostró sorprendida por el nivel de agresividad de algunos comentarios. Según relató, una parte de su comunidad virtual adoptó un tono hostil que la afectó más de lo esperado. “Estoy sorprendida, el lado oscuro de esta comunidad está peor que nunca. Me ponen cada barbaridad, con la intención de hacerme daño”, expresó, dejando en claro que la situación superó el debate puntual sobre el vínculo familiar y tomó una dimensión personal mucho más profunda.

La mediática explicó que, frente a ese escenario, optó por tomar distancia de ciertos contenidos y comentarios como una forma de autoprotección. “Para mí fue después de todo lo que inventaron, que yo no vi nada porque no me quiero hacer daño y me estoy tratando de proteger para que nada me afecte”, señaló, subrayando la importancia de preservar su salud emocional en un contexto de exposición constante. En ese sentido, reconoció que atraviesa un proceso interno de revisión y cuidado personal.

Lejos de victimizarse, también hizo una autocrítica sobre su manera de expresarse y su personalidad pública. “En algo tienen razón, soy una intensa y una cebada, no quería hablar de esto, pero me salió”, admitió, dando cuenta de que su descargo no fue planificado sino una reacción genuina frente a lo que estaba viviendo. Según explicó, se encuentra en un momento de mucho trabajo personal y emocional, priorizando su bienestar por encima de las discusiones externas.



La polémica se intensificó cuando la periodista Fernanda Iglesias la chicaneó públicamente al recordar que, según ella, “medio país” la considera infumable, y cuestionó el hecho de no haber sido invitada al casamiento de su hermano. Frente a ese comentario, Juana respondió de manera directa a través de un mensaje privado que luego fue difundido en televisión. “No sé, deberías preguntarle a él o a la mujer”, contestó inicialmente, sin esquivar el tema.

En su respuesta, la actriz fue aún más contundente al reflexionar sobre los vínculos y la reciprocidad. “Puede que tengas razón, quizás es preferible que hable mal de una todo el mundo o caerle mal a la mayoría de la gente a no ser invitada al casamiento de tu hermano”, escribió. Para Repetto, la situación habla más de las decisiones ajenas que de su propia manera de ser.

“Para mí, esto habla más de ellos dos que de mí. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy”, concluyó, remarcando que su historia familiar y los gestos compartidos en el pasado hacen aún más dolorosa la exclusión, pero no definen su valor personal.

