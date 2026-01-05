Corrientes: hallaron a una menor que estaba desaparecida desde pirncipios de diciembre

La Policía de Corrientes informó que halló sana y salva a una menor de edad que llevaba desaparecida casi un mes en la ciudad Capital.

Se trata de A.G.A de 15 años, cuya desaparición fue denunciada el 6 de diciembre de 2025 en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, tras ausentarse del Hogar María Nazareth.

Las autoridades informaron que la adolescente fue hallada en el área de ciudad Capital en buen estado de salud, dando aviso a la mencionada dependencia y la Fiscalía encargada del caso.

Por otra parte, se dio la noticia a la parte denunciante sobre la aparición de la menor, en tanto se realizan los trámites correspondientes.