Operativo cerrojo en Corrientes: recuperaron un auto robado en una vivienda

La Policía de Corrientes informó este lunes que recuperaron un auto que había sido robado tras un hecho delictivo ocurrido en un domicilio de la localidad correntina de Mocoretá.

Según informaron, el hecho se registró en la mañana del domingo, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito Mocoretá tomaron conocimiento de un ilícito en el que tres personas de identidad desconocida habrían ingresado a una vivienda y, tras cometer el robo, huyeron a bordo de un vehículo Chevrolet Agile, propiedad de una de las víctimas.

Ante esta situación, los uniformados desplegaron un operativo cerrojo, realizando controles en rutas y caminos alternativos de la zona.

En ese marco, cerca de las 11:00 horas, el rodado sustraído fue localizado en una zona rural de Colonia Mota, procediéndose a su secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes.

Finalmente, el vehículo fue trasladado a la dependencia policial interviniente, donde se continúan con las diligencias de rigor, con intervención de la autoridad judicial competente, mientras avanza la investigación para dar con los autores del hecho.