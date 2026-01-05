Los Reyes Magos llegan por el río: la invitación para las infancias en Esquina

Este lunes 5 de enero, en la víspera de la tradicional Noche de Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la ciudad de Esquina para compartir una jornada mágica junto a los niños y las familias.

Respetando la identidad local, Sus Majestades no llegarán en camellos, sino que arribarán por el río Corriente en una caravana de lanchas, un hecho que promete ser tan original como emotivo. La llegada está prevista para las 18:30, recorriendo toda la Costanera, hasta desembarcar en la playa a las 19 horas.

Desde allí, los Bomberos Voluntarios de Esquina trasladarán a los Reyes Magos en sus autobombas, realizando un recorrido por las avenidas Mitre y 25 de Mayo, de plaza a plaza, hasta llegar al Árbol de Navidad ubicado junto al Palacio Municipal. Los Reyes estarán acompañados por el esperado Cartero Real, quien recibirá las cartas de los niños con sus deseos y mensajes.

En el Árbol de Navidad de la localidad serán recibidos oficialmente en nombre de toda la comunidad y brindarán un mensaje especial para los más pequeños. Luego llegará el momento más esperado: los niños podrán saludar uno por uno a los Reyes Magos, sacarse fotos con ellos y, si se portaron bien, recibir golosinas y juguetes.

Este emotivo evento, que se espera pueda repetirse año tras año, es organizado por la Municipalidad de Esquina y cuenta con la participación de numerosas instituciones locales, entre ellas Bomberos Voluntarios, Copa de Leche, Sociedad Italiana, Asociación Belgraniana, Prefectura Naval Argentina, Club Náutico, entre otras.

La invitación es para toda la comunidad este lunes 5 de enero a las 19 en la playa local y a las 19.30 frente al Palacio Municipal.

Fuente: Actualidad Esquina



