Intensa búsqueda de una menor de edad desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para dar con el paradero de una menor de edad que desapareció en la ciudad Capital.

Se trata de Zoe Morena Celi Seminario, de 13 años, cuya desaparición fue denunciada este lunes en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, tras ausentarse desde la tarde del domingo del Hogar María Nazaret Vicuña.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de turno, mientras se comparte las características físicas de Zoe:

1,55 metros de estatura

Tez morena

Contextura delgada

Cabello color negro hasta el hombro

Ojos marrones

La última vez que fue vista traía puesto:

Remera color negra

Short color marrón

Cross color marrón y blanca

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a la menor, pueden hacerlo ante la citada dependencia o llamar al 3794-432913; o acercarse a la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.