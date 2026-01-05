¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes San Luis del Palmar ACOR
Policía de Corrientes San Luis del Palmar ACOR
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
URGENTE

Intensa búsqueda de una menor de edad desaparecida en Corrientes

Por El Litoral

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 09:43

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para dar con el paradero de una menor de edad que desapareció en la ciudad Capital.

Se trata de Zoe Morena Celi Seminario, de 13 años, cuya desaparición fue denunciada este lunes en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, tras ausentarse desde la tarde del domingo del Hogar María Nazaret Vicuña.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de turno, mientras se comparte las características físicas de Zoe:

  • 1,55 metros de estatura
  • Tez morena
  • Contextura delgada
  • Cabello color negro hasta el hombro
  • Ojos marrones

La última vez que fue vista traía puesto:

  • Remera color negra
  • Short color marrón
  • Cross color marrón y blanca

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a la menor, pueden hacerlo ante la citada dependencia o llamar al 3794-432913; o acercarse a la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD