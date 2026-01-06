Marco Rubio habló con el canciller argentino sobre la captura de Maduro

El Departamento de Estado norteamericano informó este martes que el secretario de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con el canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la operación militar que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela para capturar y sacar del poder a Nicolás Maduro para ser juzgado en un tribunal de Nueva York.

“Rubio le agradeció al ministro Quirno la continua cooperación de la Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región“, señaló el comunicado oficial norteamericano.

La gestión de Rubio al frente del Departamento de Estado ha estado marcada por una ofensiva diplomática destinada a consolidar aliados en América Latina en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas a la estabilidad regional.

La reciente acción en Venezuela, que derivó en la detención de Maduro, fue presentada por Washington como parte de una estrategia para combatir las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y el crimen transnacional, objetivos centrales en la agenda bilateral entre ambos países.

El agradecimiento de Estados Unidos a Argentina cobra relevancia a la luz de la postura adoptada por el gobierno de Javier Milei frente a la crisis venezolana, ya que Argentina fue el primer país latinoamericano en respaldar la operación.

El canciller Quirno, en línea con las declaraciones oficiales, sostuvo tras la captura de Maduro a través de la red social X: “La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.