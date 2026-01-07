Alerta sanitaria por coqueluche: los casos en 2025 superaron el pico histórico

El fuerte aumento de casos de coqueluche registrado en la Argentina durante 2025 encendió una nueva señal de alarma en el sistema de salud. Los números oficiales ya superan el pico histórico alcanzado en 2023 y obligaron a las autoridades a reforzar el llamado a la vacunación como medida clave para frenar la circulación de la enfermedad.

De acuerdo con los datos disponibles, en el 2025 año se notificó una tasa de 13,65 casos cada 100.000 habitantes, un nivel inédito hasta el momento. La coqueluche, una enfermedad respiratoria aguda prevenible mediante vacunas, puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayor morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional Nº789, el país atraviesa un nuevo escenario de crecimiento de casos tras el descenso observado en 2024. En total, se reportaron 6.481 casos sospechosos, de los cuales 1.055 fueron confirmados. La mayor concentración se dio en Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán.

El informe oficial detalla que la evolución de la enfermedad entre 2019 y 2025 mostró un primer pico en 2019, una baja en 2020 y luego un aumento sostenido entre 2021 y 2023, año en el que se alcanzó el máximo histórico. Tras la caída registrada en 2024, el nuevo repunte de 2025, que incluso supera aquel récord, genera preocupación en el ámbito sanitario.

El grupo etario más afectado es el de 0 a 5 años, con especial incidencia en menores de un año. En cuanto a la mortalidad, se notificaron nueve fallecimientos: seis en bebés menores de seis meses, uno en el grupo de 6 a 11 meses y dos entre los 12 y 23 meses.

Frente a este panorama, los especialistas remarcan que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir la coqueluche. La advertencia se da en un contexto adverso, marcado por la caída progresiva de las coberturas de inmunización a nivel mundial, regional y nacional, un factor que favorece la reaparición y expansión de enfermedades prevenibles.

Fuente: C5N