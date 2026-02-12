Finde XXL con múltiples actividades deportivas, culturales y recreativas

En el marco del fin de semana largo de Carnaval, la Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Turismo y Deportes, organizó una amplia programación de actividades gratuitas que se desarrollarán del viernes 13 al martes 17 de febrero en distintos puntos de la ciudad. La agenda incluye ferias, propuestas deportivas al aire libre, circuitos turísticos y espectáculos musicales, además de nuevas jornadas del Carnaval Provincial 2026 en el corsódromo Nolo Alias.



Las actividades comenzarán el viernes 13 con la tradicional Feria de Artesanos en Plaza Cabral, de 9 a 21. La misma feria se repetirá en Costanera Sur y Las Heras de 10 a 22 durante el día sábado y domingo.



En Playa Arazaty I, en doble turno (de 8 a 9 y de 9 a 10) se brindarán clases gratuitas de natación y aguagym (Av. Costanera Juan Pablo II y Necochea). Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3794-596271.



El sábado 14 concentrará una intensa grilla de propuestas. Desde las 8 dará inicio la Copa Corrientes Diversa, segundo torneo mixto de deportes LGBTIQ+, en Playa Arazaty y se extenderá hasta el lunes. A partir de las 9 se desarrollará la Experiencia Kayak, destinada a todas las edades en la playa Molina Punta en Las Margaritas y Río Paraná.



Durante la jornada también habrá clases de Zumba Lift en playa Molina Punta, desde las 18. En el mismo horario en la playa Arazaty se desarrollará del sábado al martes, una jornada de Fútbol Waliki. De 18 a 20, del sábado al martes, habrá clases gratuitas para todas las edades de Tejo en la playa Arazaty II (Avenida Costanera Juan Pablo II y General Paz). Además, de 19 a 20 habrá entrenamiento de calistenia en avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea



El sábado 14, de 19 a 21, tendrá lugar un nuevo circuito turístico guiado “Descubrí Corrientes” —con punto de encuentro en el monumento al General San Martín en Plaza 25 de Mayo—. Los cupos son limitados, y para participar los interesados deberán registrar su inscripción a: bit.ly/descubrictes



En tanto que a partir de las 19 habrá un show en vivo de “La T y la M” en Costanera Sur y Necochea.



BRILLO Y DIVERSIÓN EN EL CORSÓDROMO NOLO ALIAS



El sábado, domingo y lunes por la noche, desde las 21, se vivirá una nueva jornada del Carnaval Provincial de Corrientes 2026 en el corsódromo Nolo Alías (Ruta 12 y Perichón). Las entradas pueden adquirirse a través de norteticket.com o personalmente en el Shopping Centenario, hasta el sábado de 13 a 21.



El domingo 15, desde las 19, el Paseo Terrazas del Paraná, ubicado en avenida Costanera General San Martin y pasaje Edison, será escenario del tradicional Patio Cervecero, que combina gastronomía, música y cerveza artesanal.



El lunes 16 y el martes 17, a las ya mencionadas se sumará una actividad deportiva por la tarde: Fútbol Burbuja para niños en Playa Molina Punta, de 18 a 20. Mientras que el lunes a partir de las 18 se realizará una clase abierta con exhibición de Taekwondo en la Arazaty consolidando un fin de semana extendido con fuerte impronta deportiva y familiar.



Con esta programación integral, el municipio apuesta a fortalecer el turismo local y generar espacios de participación gratuitos, promoviendo el disfrute del espacio público durante una de las fechas más convocantes del calendario correntino.