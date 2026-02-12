Corrientes: el ICAA avanzó en una agenda técnica con ingenieros agrónomos

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) mantuvo una reunión institucional con autoridades del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre ambas entidades.

Encuentro con autoridades

La reunión fue encabezada por el administrador general del Icaa, Sebastián Perborell, quien recibió al presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, Julio Bartra; al vicepresidente Manuel Tutuy y al tesorero Danilo Sager.

Temas abordados

Durante el encuentro se trataron cuestiones vinculadas a:

El ejercicio profesional.

La actualización de normativas.

La necesidad de consolidar espacios de diálogo técnico e institucional.

Según indicaron, estas instancias buscan contribuir a la optimización de los procedimientos administrativos y al fortalecimiento de la gestión ambiental en la provincia.

Agenda de trabajo conjunta

Desde el Icaa destacaron la importancia de sostener una agenda coordinada con colegios y consejos profesionales para promover acciones que aporten mayor previsibilidad, eficiencia y transparencia en los procesos relacionados con la gestión ambiental y productiva.