Fijaron fecha para el juicio oral contra “La Toretto” de La Plata

El proceso judicial por el trágico episodio vial que tuvo como autora a Felicitas Alvite, alias "La Toretto de La Plata", tiene fecha para la instancia final: el Tribunal Oral Criminal II de La Plata estableció que el debate oral contra la joven que atropelló y provocó la muerte de un motociclista comenzará el 2 de noviembre de 2026.

Alvite, quien en sus redes sociales (previo a este incidente) decía que cuando manejaba era como "Toretto" (el personaje de la zaga de cine "Rápido y Furioso"), está acusada de homicidio simple con dolo eventual porque la justicia sospecha que chocó a Walter Armand (35) en la esquina de 13 y 32, de la capital bonaerense, mientras corría una presunta picada ilegal.

En una audiencia previa realizada este viernes en los Tribunales penales de La Plata, se fijó que el debate oral -última instancia del proceso que se inició hace casi dos años- se extenderá, en principio, durante tres jornadas: los días 2, 3 y 6 de noviembre.

Fue en una audiencia preliminar, clave para definir el desarrollo del proceso, en la que estuvieron la imputada, familiares de la víctima y las partes involucradas. En esta instancia se acordaron las pruebas a producir en el debate oral.

La defensa de la joven busca limitar el abanico de pruebas que se han recolectado y la fiscalía -junto a la querella- pretenden incorporar la mayor cantidad de elementos posibles.

El punto central que tendrá este debate estará concentrado en comprobar -o rebatir- que Alvite, al momento de conducir en exceso de velocidad, y pasando semáforos en rojo, se "configuró" que podría llegar a provocar un daño grave contra un tercero y aun asi, no cesó en su acción. Es decir, que su caso se encuadraría en "dolo eventual".

Si eso no se comprueba, o los elementos que se debaten no convencen a los jueces de que ocurrió esa situación, la causa se encaminaría hacia un homicidio "culposo" (sin intención) y entonces, la pena sería mucho menor.

Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual por el fallecimiento de Walter Armand, ocurrido el 12 de abril de 2024 en la esquina de 13 y 532 de La Plata.