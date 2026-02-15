Regulación de los DNU: un estudio universitario plantea la necesidad de un control

El Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (Odcl) de la Universidad Austral advirtió sobre el creciente uso de DNU por parte del presidente Javier Milei en función legislativa.

El organismo comparó el período de receso desde el 1 de diciembre con las sanciones de leyes del Congreso con los DNU firmados en desde el fin del periodo ordinario de sesiones. Solicitó al Parlamento cambios a la Ley que reglamentó el uso de los DNU.

Tomando el inició del receso legislativo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó 11 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) como uso de una herramienta normativa de carácter excepcional. Durante febrero, el 6, se publicó el DNU 88/2026 que inició la disolución y liquidación de Iosfa(Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas) y creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas Osfa, en la órbita del Ministerio de Defensa, así como la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, Osffeseg, en la órbita del Ministerio de Seguridad.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia son herramientas constitucionales para casos excepcionales, que deben ser controlados por el Congreso. El informe de la prestigiosa Universidad concluye además, con la necesaria reforma de la Ley 26.122, sancionada en 2006, a propuesta de la exsenadora Cristina Kirchner, que reguló la utilización de los mismos.

“La acumulación y frecuencia de estos once decretos vuelve a colocar en el centro del debate institucional la urgente necesidad de que el Congreso modifique cuanto antes la Ley 26.122, la cual regula el alcance y control de los DNU y el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”, explicó Verónica Nolazco, coordinadora e investigadora del Odcl y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral.

Desde el Odcl de la Universidad Austral, se reafirmó la importancia de monitorear y analizar el uso de esta herramienta excepcional, como parte de una democracia constitucional madura.

Los DNU presidenciales

DNU 941/2025 (31/12/2025): Modificó la Ley de Inteligencia Nacional.

DNU 942/2025 (31/12/2025): Prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, modificó la estructura del Ministerio de Salud y tras disolver ANDIS oficializó a la nueva Secretaría de Discapacidad.

DNU 2/2026 (02/01/2026): Aprobó el Acuerdo modificatorio del Acta del Farallón Negro suscripto entre el Estado Nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán y creó el ente Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio.

DNU 17/2026 (15/01/2026): Auto autorizó al Presidente para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y en el Foro Económico Mundial de Davos hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026.

DNU 26/2026 (23/01/2026): Modificó el Plan Gas.Ar y adoptó un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural.

DNU 34/2026 (23/01/2026): Modificó la ley 19.101 (de la época de Alejandro Agustín Lanusse) la cual contiene el régimen para el Personal Militar con el objeto de que se pueda permanecer activo frente a designaciones en el Ministerio de Defensa.

DNU 41/2026 (23/01/2026): Redefinió competencias para la emisión de resoluciones anticipadas en importaciones y exportaciones con modificaciones al Código Aduanero y otorgó a la Secretaría de Industria y Comercio la facultad de intervenir en todo lo referido al origen de las mercaderías.

DNU 49/2026 (26/01/2026): Prorrogó la emergencia del sector energético nacional (extiende excepcionalidad hasta fines de 2027).

DNU 73/2026 (29/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a fin de dar una respuesta inmediata.

DNU 80/2026 (31/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz, amplió y reforzó el esquema excepcional de respuesta y coordinación federal.

DNU 88/2026 (06/02/2026): Inició la disolución y liquidación de IOSFA y crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA en la órbita del Ministerio de Defensa y la Obra Sociales de las Fuerzas Federales de Seguridad OSFFESEG en la órbita del Ministerio de Seguridad.

El trabajo académico demostró que en el tiempo que lleva el Poder legislativo, desde que finalizó el periodo de sesiones ordinarias el 30 de noviembre de 2025, el Presidente Javier Milei dictó la misma cantidad de DNU que las leyes promulgadas durante el período ordinario que se extendió desde el 1 de marzo al 30 de noviembre del año pasado.

Según los datos del Odcl, en total, durante todo el 2025, el Presidente dictó 35 DNU, 74 decretos delegados y promulgó 13 leyes.

Leyes promulgadas durante el período ordinario de sesiones del Congreso (1 de marzo al 30 de noviembre de 2025)

Ley 27.783: Suspensión de las PASO durante el año 2025.

Ley 27.784: Juicio en ausencia del imputado.

Ley 27.785: Reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

Ley 27.786: Abordaje integral del crimen organizado.

Ley 27.787: Tratado Argentina - Serbia sobre traslados, sentencias penales.

Ley 27.788: Tratado fiscal sobre erosión de bases imponibles.

Ley 27.789: Acuerdo Argentina - Consejo Fed. Suizo sobre servicios aéreos.

Ley 27793: Emergencia en Discapacidad en todo el Territorio Nacional (VETO - INSISTIDA)

Ley 27795: Financiamiento de las universidades nacionales (VETO - INSISTIDA)

Ley 27796: Emergencia sanitaria en salud pediátrica (VETO - INSISTIDA)

Ley: 27797 Ley Nicolás que establece un marco nacional de calidad y seguridad sanitaria sentando el precedente en la seguridad del paciente.

Durante el receso legislativo y las convocatorias este año a sesiones extraordinarias del Congreso, se promulgaron dos leyes: Ley 27798: Presupuesto 2026 y Ley 27799: Inocencia Fiscal.

La última semana el Senado aprobó y giró a Diputados el proyecto de Reforma Laboral, mientras que la Cámara baja hizo lo propio con los proyectos de Reformas al Régimen Penal Juvenil y al Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ambos proyectos serán debatidos por el Senado en los próximos días.

Los vetos presidenciales

Se destaca también que durante 2025 hubo cuatro sanciones del Parlamento vetadas y no insistidas por los legisladores ya que no obtuvieron los dos tercios de los votos necesarios para su sanción.

Ley 27.790: Declara zona de emergencia en Bahía y municipios de PBA .

Ley 27791: Incremento Excepcional y de Emergencia, para las Jubilaciones y Pensiones

Ley 27792: Pago de Deuda Previsional y de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.

Ley 27794: Fondo de aportes del tesoro de la Nación (ATN).

La Ley que regula los DNU

Durante el último año, las bancadas de Unión por la Patria (UxP), en ambas cámaras legislativas, tomó la decisión de modificar la norma impulsada por su propia fuerza política en el 2006.

El senador José Mayans, jefe de UxP en la Cámara alta logró la sanción de un proyecto que modificó la norma estableciendo que los DNU tendrán un plazo máximo de 90 días corridos para ser aprobados, sin excepción, por mayoría absoluta deambas cámaras; el rechazo de una sola de ellas bastará para que el decreto quede sin efecto. Además, los DNU deberán referirse a una única materia y podrán ser tratados de inmediato, tanto en el Senado como en Diputados e incluso durante el receso parlamentario.

La norma actual establece que los DNU están vigentes mientras no sean rechazados por ámbas cámaras del Congreso. Mientras que para logar la ratificación legislativa alcanza con la aprobación de una de ellas.

Esa sanción legislativa, Germán Martínez, titular del bloque en Diputados, la impulsó y el pasado 8 de octubre logró sancionarla con 140 votos a favor , 80 negativos y 17 abstenciones, pero el texto que llegó en revisión desde el Senado se modificó y regresó a la Cámara alta.

Los diputados modificaron el articulo tres, que establecía que para que los decretos se consideren válidos, ambas cámaras lo deberían disponer en el plazo de 90 días corridos desde su publicación. La Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó la modificación de Diputados, pero nunca, ese nuevo dictamen, llegó al recinto.

El próximo 1 de marzo se iniciará un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Se abrirá una nueva oportunidad de retomar el debate. La Libertad Avanza no pretende ninguna modificación de la Ley de Cristina Kirchner, está cómoda con la misma y explota al máximo la herramienta de la Constitución, que fue pensada por los constituyentes del 94, entre otros Eduardo Menem, Raúl Alfonsín y el actual presidente la Corte, Horacio Rossatti, sólo de excepción y por necesidad y urgencia.

