Expectativas de inversiones y exportaciones en tecnologíoa tras el acuerdo con EE. UU.

La industria tecnológica se ilusiona con las mejoras que introducirá el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Aunque reconocen que será necesario hacer algunas adaptaciones en las empresas locales, recibieron con agrado la noticia, dado que el país conducido por Donald Trump es el principal destino de las exportaciones de este sector.

Según un documento de la cámara de empresas estadounidenses en la Argentina (Amcham), el tratado establece, entre otros, los siguientes puntos sobre el área tecnológica:

Trato no discriminatorio a proveedores de servicios.

a proveedores de servicios. Facilitación de la transferencia internacional de datos personales y reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción con protección adecuada conforme a la normativa argentina.

de la transferencia internacional de datos personales y reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción con protección adecuada conforme a la normativa argentina. Prohibición de exigir localización de servidores.

de exigir localización de servidores. No imposición de impuestos discriminatorios a servicios digitales.

discriminatorios a servicios digitales. Reconocimiento como válidas de las firmas electrónicas creadas en Estados Unidos que cuenten con certificado digital confiable, identifiquen al firmante y garanticen la integridad del documento.

Marcelo Elizondo, presidente de la International Chamber of Commerce (ICC) en Argentina, consideró que en el sector tecnológico hay una confluencia de intereses de ambos países.

“Creo que lo más probable es que este acuerdo fomente inversiones de los Estados Unidos en la Argentina y que eso después permita un intercambio comercial de servicios basados en tecnología entre los dos países”, anticipó.

Y completó: “Hay que considerar que hoy Estados Unidos ya es el principal destinatario de exportaciones de servicios de la Argentina, con casi US$5000 millones por año”.

“Es una noticia positiva para el sector porque consolida la relación con nuestro principal mercado de exportación. Este acuerdo nos permite pasar de un esquema de restricciones discrecionales a uno de alineación regulatoria y digital y generan un entorno de confianza equivalente”, coincidió Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de Argencon, la cámara que integran las empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la Economía del Conocimiento.

Adaptarse para crecer

Elizondo reconoció que las empresas locales tendrán que hacer cambios para sacar provecho del tratado. “Es cierto que hay exigencias, sobre todo en materia de propiedad intelectual, o normas que hacen confluir los sistemas argentinos y americanos ante términos de protección de datos. Eso va a hacer que las empresas tengan que adaptarse a los regímenes previstos en el acuerdo, pero son saltos de calidad”, sostuvo.

A su turno, Mora Alfonsín se manifestó en la misma línea: “Esto mejora las condiciones para la vinculación comercial y la transferencia tecnológica. Al adoptar estándares compatibles en protección de datos y propiedad intelectual, la Argentina se vuelve más atractiva para que las grandes empresas globales (hyperscalers) profundicen sus inversiones y desarrollo de negocios acá, integrándonos mejor a las cadenas de valor de alta complejidad".

Con respecto al impacto en precios, el director de Argencon explicó que el acuerdo comercial no tiene impacto sobre ellos porque el valor de los servicios ya funciona con una lógica internacional. “De lo contrario, no se podría exportar. En nuestra estructura de costos, el insumo principal es el talento humano, variable que depende de los salarios y el mercado laboral y no de este tratado”, cerró Mora Alfonsín.

TN