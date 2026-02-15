Yataí Ti Calle: refuerzan controles por la Noche de Corsos 2026

El Ministerio de Seguridad de Corrientes, junto con la Policía provincial, dispuso un operativo especial en el marco de la “Noche de Corsos – Yataí Ti Calle Corrientes 2026”, que se realizará el domingo 15 de febrero sobre la avenida Raúl Alfonsín de esa localidad.

El dispositivo contempla medidas preventivas ante la masiva concurrencia de personas que se prevé asistirán al evento.

Participación de distintas áreas

El operativo será coordinado por la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía, la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional II de Goya, la Comisaría de Distrito Yataí Ti Calle, la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección de Grupos Especiales, entre otras dependencias.

Cobertura antes, durante y después

El plan de seguridad se implementará antes, durante y después de las actividades previstas, con distribución estratégica de recursos humanos y materiales para prevenir alteraciones del orden público y la comisión de delitos.

También se trabajará en coordinación con los organizadores y autoridades municipales.

Controles en accesos y prevención vial

Debido a la alta afluencia estimada, se reforzarán los controles policiales en los distintos accesos a la localidad.

En esos puntos se advertirá a los conductores sobre el desarrollo del evento para que adopten las precauciones necesarias.

Corredor sanitario

Durante el operativo se establecerá un corredor sanitario con personal médico y equipos de apoyo disponibles para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y asegurar traslados rápidos hacia centros de salud.

Recomendaciones al público

Desde la organización solicitaron colaboración a quienes transiten por la zona y especialmente a quienes participen del evento, para que respeten las indicaciones del personal de seguridad y contribuyan al mantenimiento del orden público.