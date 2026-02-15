¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Choque JP Valdés
calor en Corrientes Choque JP Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Inseguridad

Corrientes: tras un amplio rastrillaje recuperan una motosierra robada

Por El Litoral

Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 09:24

La Policía de Corrientes informó que el sábado recuperó una herramienta robada en la localidad de Santa Rosa, robada el pasado viernes 13.

Efectivos de la Comisaría de Distrito Santa Rosa iniciaron tareas investigativas tras recibir la denuncia de la sustracción de una motosierra marca Husqvarna 61 de un domicilio.

Es así que en un amplio rastrillaje por distintas zonas se logró hallar el elemento sustraído.

Lo recuperado fue trasladado a la dependencia mencionada, donde se realizaron los trámites de rigor para la posterior restitución a su propietario, en tanto que en el caso intervino la Fiscalía de turno.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD