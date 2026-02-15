Corrientes: tras un amplio rastrillaje recuperan una motosierra robada

La Policía de Corrientes informó que el sábado recuperó una herramienta robada en la localidad de Santa Rosa, robada el pasado viernes 13.

Efectivos de la Comisaría de Distrito Santa Rosa iniciaron tareas investigativas tras recibir la denuncia de la sustracción de una motosierra marca Husqvarna 61 de un domicilio.

Es así que en un amplio rastrillaje por distintas zonas se logró hallar el elemento sustraído.

Lo recuperado fue trasladado a la dependencia mencionada, donde se realizaron los trámites de rigor para la posterior restitución a su propietario, en tanto que en el caso intervino la Fiscalía de turno.

