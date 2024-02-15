¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Choque JP Valdés
calor en Corrientes Choque JP Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 15 de febrero

Por El Litoral

Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 07:10

Corrientes tendrá dos representantes en el Challenger de Tigre

Corrientes: volcó un camión en la Ruta Nacional 123 y hay heridos

Una familia correntina que viajaba a Brasil chocó: murió una mujer y hay heridos graves

Regatas volvió a ganar el clásico y es el nuevo puntero de la Liga

Nuevo hito en el Cardiológico: colocaron primer implante de válvula aórtica sin sutura

La historia de David Romero, el correntino goleador del Apertura

Cómo es el nuevo control migratorio entre Argentina y Paraguay

El Gobierno define la política salarial 2026

Millonario robo a un empresario: entraron por el techo y se llevaron $25 millones

Quienes viven en Santo Tomé y San Borja no pagarán peaje fronterizo por 25 años

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD