Las noticias más importantes del 15 de febrero

Corrientes tendrá dos representantes en el Challenger de Tigre
Corrientes: volcó un camión en la Ruta Nacional 123 y hay heridos
Una familia correntina que viajaba a Brasil chocó: murió una mujer y hay heridos graves
Regatas volvió a ganar el clásico y es el nuevo puntero de la Liga
Nuevo hito en el Cardiológico: colocaron primer implante de válvula aórtica sin sutura
La historia de David Romero, el correntino goleador del Apertura
Cómo es el nuevo control migratorio entre Argentina y Paraguay
El Gobierno define la política salarial 2026
Millonario robo a un empresario: entraron por el techo y se llevaron $25 millones
Quienes viven en Santo Tomé y San Borja no pagarán peaje fronterizo por 25 años