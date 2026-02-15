Paro general: la CGT definirá el lunes la convocatoria contra la reforma laboral

El Gobierno está apurado para lograr que el Congreso convierta en ley el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado: para el miércoles próximo a las 14 está convocado el plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de Diputados, a fin de obtener dictamen sin cambios para que sea tratado y votado en sesión.

Pero la oposición dialoguista tiene dudas sobre algunos artículos y ha pedido cambios, como en el referido al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), o el relacionado a recortes salariales cuando el trabajador está de licencia por enfermedad o accidente.

Además, el panorama se pasa de oscuro al trascender que la Confederación General del Trabajo (CGT) adelantó para el próximo lunes una reunión en la que se tratará la posibilidad de llamar a un paro general para el día que la cámara baja trate la flexibilización laboral libertaria.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio) decidieron adelantar el encuentro, que se desarrollará de manera virtual desde las 16, ante la postura de numerosos dirigentes que reclaman una postura más dura frente a la ofensiva libertaria contra los derechos de los trabajadores.

Sobre todo, el reclamo proviene de delegados de base que postulan una medida de fuerza nacional ante la parálisis gremial de la central obrera, que hasta ahora no se ha manifestado sino a través de una tibia movilización o declaraciones a la prensa.

En consecuencia, es posible que la central obrera convoque a un paro general el día que se inicie el debate de la reforma en la cámara baja; una medida motorizada también por los despidos y suspensiones en curso, que llegan a miles a raíz del desplome del consumo y el cierre de grandes empresas y pymes, y el fuerte deterioro del poder de compra de los salarios.

Minuto Uno