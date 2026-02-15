Bloqueo a Cuba: la ONU critica las acciones de Estados Unidos sobre la isla

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló este viernes que Estados Unidos está incumpliendo la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba y causando el “desmantelamiento” del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.

En las últimas semanas Estados Unidos elevó la presión sobre Cuba amenazando con aranceles a los países que exporten petróleo a la isla, producto del que dependen casi enteramente las plantas termoeléctricas que generan electricidad.

Sanciones que “afectan a los más vulnerables”

“Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional porque las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad (de la ONU), no por un país”, dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado. “Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos”, sostuvo por su parte el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, haciendo un llamamiento para que todos los Estados que han impuesto sanciones sectoriales unilaterales las dejen sin efecto.

En el ámbito sanitario la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recordó que, por ejemplo, el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y de las salas de urgencia se ve comprometido, al igual que la producción o almacenamiento de vacunas, de productos sanguíneos y otros medicamentos sensibles a la temperatura. “Si la cadena de frío se rompe entonces no hay suministro de vacunas y puede haber brotes de enfermedades que pueden diseminarse rápidamente”, remarcó Hurtado.

La ONU enfatizó que las sanciones estadounidenses impiden que el propio Estado cubano cumpla con su obligación de atender las necesidades de los más vulnerables, aunque remarcó que corresponde a las autoridades hacer lo posible para que haya una desescalada de este enfrentamiento. También recordó a las autoridades cubanas que debe respetar los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión en la isla.

La escasez de combustible afectó el sistema estatal de racionamiento y la canasta básica regulada, afectando a los programas de alimentación escolar, a las maternidades y residencias de ancianos, entre otros. La escasez de combustible también afecta las actividades de ayuda de la ONU, en particular las emprendidas para afrontar las consecuencias en la población del huracán Melissa de octubre pasado, ya que la organización no cuenta con ningún acceso preferencial al gasoil o el diesel.

Ayuda humanitaria

Dos buques de la Armada de México atracaron el jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, enviados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según el gobierno mexicano, los barcos transportaron 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijoles, arroz y artículos de higiene personal. En México aún quedan “más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas” a la isla, según informaron autoridades de ese país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su gobierno está dispuesto a facilitar un puente aéreo hacia Cuba desde el país en caso de que La Habana lo solicite, en el marco del apoyo humanitario que México ha enviado recientemente al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas. “Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque aclaró que eso depende de una petición formal de La Habana.

Por su parte, Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como parte de su asistencia “humanitaria”, informó el jueves el diario ruso Izvestia. El Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú dijo al medio que “hasta donde sabemos, se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria”. Dos aerolíneas rusas, Rossiya y Nordwind, anunciaron el miércoles la suspensión de sus vuelos hacia Cuba, por las dificultades para el reabastecimiento de combustible.

Incendio en una refinería

En plena crisis energética en Cuba un incendio de gran magnitud se desató este viernes en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana. Las autoridades cubanas no han informado por el momento de las causas y alcance del siniestro, que se originó a media tarde y era claramente visible desde toda la costa de la bahía de la capital cubana. El Ministerio de Energía y Minas aseguró sobre las 16.20 hora local en redes sociales que el incendio se había producido en un almacén de la infraestructura y que estaba ya controlado. No habló de posibles heridos o fallecidos.

La Ñico López es una de las tres refinerías de Cuba. Se trata de una antigua instalación energética que fue nacionalizada en 1960 y cuenta con capacidad para procesar tanto el pesado crudo nacional como petróleo importado. Sin embargo esta infraestructura arrastra problemas de años en el ámbito técnico. Se advirtió además de su proximidad a zonas densamente pobladas, con el riesgo que ello conlleva, y del impacto de sus vertidos en el ecosistema de la bahía.

Cuba no es ajena a los incendios en instalaciones petroleras. En agosto de 2022 la base de supertanqueros de combustible de la provincia de Matanzas, la principal infraestructura de reservas estratégicas del país, ardió en llamas tras la caída de un rayo. La isla tardó una semana en controlar el incendio, que se convirtió en el mayor desastre industrial en la historia reciente del país y se cobró la vida de 17 personas. El fuego dañó por completo la estructura de hasta cuatro tanques -de un total de ocho- con una capacidad de 50 mil metros cúbicos cada uno.

