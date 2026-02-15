El Aston Villa del Dibu Martínez fue eliminado de la FA Cup

Aston Villa cayó 3 a 1 ante Newcastle en su casa y quedó eliminado en la cuarta ronda de la FA Cup. Emiliano Martínez, que comenzó como suplente debido a una rotación del equipo, debió ingresar sobre el final del primer tiempo por la expulsión de Marco Bizot. En la segunda etapa, con un hombre menos, los Villanos no pudieron aguantar la embestida de su rival y recibieron los tres tantos.

El partido comenzó favorable al Aston Villa, que a los cuatro minutos estaba en ventaja gracias al gol de Tammy Abraham, el primero desde su regreso al club. Sin embargo, a falta de segundos para la finalización del primer tiempo, el partido se le puso cuesta arriba.

Marco Bizot salió muy lejos a cortar un contraataque del Newcastle, y derribó con imprudencia a Jacob Murphy a la altura de la mitad de la cancha. Pese a la distancia que había con respecto al arco, el árbitro Chris Kavanagh interpretó que el guardameta neerlandés cortó una situación manifiesta de gol y le mostró la roja.

En ese momento, Unai Emery decidió darle ingreso a Dibu Martínez en lugar del jamaiquino Leon Bailey.

Con un hombre más y por debajo en el marcador, la visita salió a buscar la remontada poblando el campo rival y obligando a su rival a defenderse cada vez más atrás. A los 63 minutos, un disparo de Sandro Tonali se desvió en Amadou Onana y descolocó a un Dibu Martínez que nada pudo hacer. Poco más de diez minutos más tarde, el italiano estampó su doblete con un gran disparo por bajo desde fuera del área.

Aston Villa nunca se repuso del mazazo que supuso el segundo tanto del exfutbolista del Milan y durante los últimos minutos el Newcastle estuvo más cerca de liquidarlo que el local de empatarlo. Y así fue: a los 88', Nick Woltemade le puso cifras definitivas al marcador y le dio la clasificación a los dirigidos por Eddie Howe.

Este lunes se sortearán los octavos de final del torneo más añejo del mundo y el Newcastle sabrá cuál será su rival. Además del Manchester City, Liverpool y Chelsea, candidatos a hacerse con el título, entre los 16 mejores se colaron sorpresas como el Wrexham de Championship, o el Mansfield Town de League One.

TyC Sports