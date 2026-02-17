Goya: una jubilada pisó accidentalmente una yarará en su patio y terminó internada

Una mujer de 77 años fue mordida el pasado domingo por una yarará de la cruz en el paraje Batel Araujo, segunda sección, en jurisdicción de Goya. El incidente ocurrió alrededor de las 5,45 de la mañana, cuando la víctima salió hacia el patio de su vivienda y, sin advertir su presencia, pisó accidentalmente al reptil, que reaccionó atacándola.

Recibió tres dosis de suero antiofídico

Tras el hecho, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Goya, donde recibió atención médica inmediata. Los profesionales le administraron tres dosis de suero antiofídico, el tratamiento indicado en este tipo de casos para contrarrestar el efecto del veneno.

Según se informó, la paciente respondió favorablemente al tratamiento inicial y posteriormente fue derivada a una clínica de la ciudad, donde permanece internada para su control y recuperación, encontrándose actualmente en buen estado de salud.