El Senado cubrió los tres cargos de la Auditoría General que estaban vacantes

Más allá de los chispazos por la designación de la senadora del peronismo díscolo Carolina Moisés (Jujuy) como vicepresidenta del cuerpo, en el Senado hubo acuerdo para nombrar a los tres representantes de la Cámara en la Auditoría General de la Nación (AGN), que permanecieron vacantes durante casi todo el año pasado.

Así, casi por unanimidad fueron designados como auditores Mariano Piazza, por el oficialismo libertario; Javier Fernández, por el kirchnerismo, y el radical Luis Naidenoff.

Piazza es un abogado de confianza que responde a los primos Martín y Eduardo Menem y, por lo tanto, con. terminal política en la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Fernández es "un operador judicial que está en el cargo desde 2001", según lo catalogó Clarín.

Mientras que por la Unión Cívica Radical (UCR) fue nombrado Luis Naidenoff, ex presidente del bloque en el Senado y actual pareja de la senadora santafesina Carolina Losada.

Entretelones

La designación de los representantes de la Cámara alta en la AGN se formalizó con un año de demora, un poco por las maniobras de dilación del oficialismo y otro tanto por la propia interna del peronismo.

Vale recordar que a fines del año pasado, José Mayans, jefe de Unión por la Patria, reversionado en 2026 bajo el nombre de Justicialista, hizo un intento fallido por acordar con la UCR para quedarse con dos lugares y darle a los radicales el restante, postergando así la posibilidad de sumar un aliado de la Casa Rosada.

Sin embargo, las gestiones entre Mayans y Eduardo "Peteco" Vischi, jefe de la UCR, no avanzaron por la propia interna del PJ. En aquella oportunidad, los K empujaban la continuidad de Javier Fernández y el formoseño pulseaba por Carlos Gutiérrez Ortíz, quien era parte de staff en el Senado.

Pero lo cierto es que los miembros de Convicción Federal, un desprendimiento que incluyó a la jujeña Carolina Moisés, designada este martes vicepresidenta de la Cámara, no acompañaron, en ese momento, a los candidatos de Mayans.

El espacio no K, que cuenta con el apoyo de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), proponía para el cargo al ex senador de La Rioja, Ricardo Guerra. Finalmente no hubo acuerdo y fracasó la maniobra del peronismo.

La jugada terminó favoreciendo a la Casa Rosada que desde el momento que quedaron vacantes los lugares en la AGN apostó a dilatar las designaciones tanto en el Senado como en Diputados para evitar darle dos sillas al peronismo.

Fue así que Patricia Bullrich pudo este martes conseguir la designación de Piazza, un abogado de confianza de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y de Eduardo "Lule" Menem, quien responde a Karina Milei. En un principio se mencionó a Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza, pero, finalmente, su nombre no prosperó ni en Diputados, ni en el Senado.

Por su parte, Naidenoff le ganó la pulseada a Víctor Zimmerman, hombre del gobernador Leandro Zdero. El chaqueño se había metido en la carrera por el cargo en la auditoría provocando el año pasado la reacción de la senadora Carolina Losada que entendía que se bloqueaba la designación de su pareja.

La votación de este martes en el Senado de los tres candidatos a la AGN arrojó 70 votos a favor y solo 2 en contra, que fueron de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes cuestionan el gasto que genera el organismo.

La elección de los representantes del Senado fue seguida desde el palco por el presidente de la AGN, el peronista Juan Manuel Olmos, quien estuvo acompañado por la auditora Pamela Calletti, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz y fue designada en representación de Diputados junto a Mónica Almada, por La Libertad Avanza; y el camporista Juan Ignacio Forlón.

La demora en la designación de los representantes del Congreso afectó el funcionamiento de la AGN, que estuvo acéfala desde marzo del año pasado por la falta de auditores de Diputados y del Senado.

Sueldos millonarios

Lo cierto es que un cargo en la auditoría es más que apetecible porque tiene una estabilidad de 8 años, sueldos de más de $ 8 millones, acceso a información clasificada y, sobre todo, la posibilidad de designar cargos en la estructura.

Además, el organismo, que tuvo un presupuesto en 2025 de más de $ 69.000 millones, destinó unos $66.000 millones en gastos de personal, según informó la Oficina de Presupuesto. Para este, la AGN arranca con una base presupuestaria de $ 84.000 millones.