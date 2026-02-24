Secuestraron un importante cargamento de réplicas de armas de guerra

En un operativo concretado en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, límite de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, demoraron un vehículo cargado con réplicas en plástico de armas de guerra.

Fue en el marco de un control general sobre la Autovía “José Gervasio Artigas” de la Ruta Nacional 14, en el carril Norte Sur donde demoraron el avance de una camioneta marca Ford, modelo Kuga, procedente de Corrientes, que ingresaba a la provincia de Entre Ríos.

Según se informó, durante la inspección se constató el traslado de 31 armas marcadoras tipo Airsoft, entre ellas modelos como FNX 45 Tactical, FNS-9, Glock 17 y 19, Sand Viper, Pit Viper, M17 y M18 Sig Sauer, además de tres réplicas Sig Sauer MCX Virtus y una LCTZP19.

Intervención federal

Al no contar el conductor con ningún tipo de documentación que respaldara la compra o traslado de la mercadería, se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, que ordenó la identificación de los ocupantes y la intervención de la Aduana de Concordia.

En consecuencia, se dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos por presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

El chofer de 31 años, domiciliado en el partido de Almagro, provincia de Buenos Aires, fue correctamente identificado y quedó en libertad, supeditado a la causa que se instruye en la órbita federal.