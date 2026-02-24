En rápido accionar recuperaron una motocicleta robada en Corrientes

La rápida intervención del personal de la Comisaría 14ª Urbana permitió recuperar una motocicleta Honda Wave gris que había sido robada luego de una agresión a dos hombres en el Barrio Dr. Montaña, ocurrida en la intersección de las calles Conte y Moratín.

El incidente se reportó cuando personal policial recibió un aviso sobre personas lesionadas a causa del robo de una motocicleta. De inmediato, los efectivos de la dependencia se dirigieron al lugar, donde se entrevistaron con dos ciudadanos de apellido Barrientos.

Ambos manifestaron haber sido agredidos por un grupo de hombres, quienes les sustrajeron su rodado.

Con la información recabada, el personal policial inició tareas investigativas en la zona. Pocos minutos después, en las cercanías de las vías del tren -en una zona de asentamiento poblacional-, lograron visualizar a un sospechoso circulando a bordo de una motocicleta que coincidía con las características del rodado robado.

La motocicleta buscada pudo ser recuperada y se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, previo labrado de acta respectiva. Se continuó con los trámites de rigor para su devolución a los legítimos propietarios.Entretanto, sigue la investigación para dar con los miembros de los violentos atacantes.