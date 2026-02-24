Recuperan motocicleta robada en Corrientes tras rápida acción policial

Una motocicleta que había sido sustraída del barrio Esperanza fue recuperada a las pocas horas gracias tras una rápida respuesta policial del personal de la Comisaría 14° Urbana, luego de un aviso al Sistema de Emergencias 911.



Mientras realizaban tareas de prevención en la jurisdicción, efectivos policiales recibieron la alerta sobre el posible robo de un motovehículo en la Manzana K2 del barrio Esperanza. Inmediatamente, un móvil se dirigió al lugar para verificar la situación.

Una vez allí, los agentes se entrevistaron con el damnificado, identificado, quien relató que había dejado su motocicleta de 110 cc, sin plásticos laterales, dentro de su domicilio, protegida por un cerco de madera con candado y un dispositivo de seguridad.



Con los datos aportados por el propietario y vecinos de la zona, los efectivos iniciaron una intensa búsqueda en los alrededores. A unos 600 metros del lugar del robo, en un baldío, lograron visualizar la motocicleta abandonada con las mismas características descritas.

El vehículo fue trasladado a la dependencia policial para las averiguaciones pertinentes. Tras tomar conocimiento las autoridades judiciales, y luego de que el propietario presentara la documentación correspondiente, se procedió a la entrega del rodado.

