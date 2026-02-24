Demoraron a dos personas en Corrientes por disturbios y actitud sospechosa

Efectivos policiales del Destacamento San Marcos llevaron a cabo la demora de dos personas mayores de edad en distintas circunstancias durante la mañana de este martes, en el marco de operativos de prevención de ilícitos en la jurisdicción.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 10:30 en las cercanías de Avenida IV Centenario y calle Iberá, donde advirtieron que un hombre observaba de forma insistente los vehículos estacionados en la vía pública y los domicilios de la zona. Ante la actitud sospechosa, los uniformados procedieron a su demora. El implicado, de 31 años de edad, es conocido por el alias “Perla”.

Más tarde, cerca de las 12:30, el mismo personal policial identificó y demoró a otra persona en las inmediaciones de calle Viedma. Se trata de un individuo de 31 años que se autopercibe mujer, quien estaba causando disturbios en la vía pública y molestando a los transeúntes.En ambos casos, los demorados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde quedaron a disposición de la justicia para las diligencias correspondientes.