Caso Loan: la audiencia preliminar se realizará en la Facultad de Derecho

Este martes confirmaron que la audiencia preliminar del caso Loan se llevará a cabo el viernes 27 de febrero en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Corrientes.

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de julio, tendrá nuevas definiciones esta semana.

La determinación fue adoptada en razón de la magnitud del proceso, que cuenta con 17 imputados. A ello se suman siete representantes del Ministerio Público Fiscal Federal, además de los abogados defensores y querellantes, lo que configura la intervención de más de una veintena de letrados en una audiencia de carácter oral y público, según precisó el periodista Juan Cruz Velasquez.

Habrá pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos. Cabe destacar que hasta el momento no hay fecha de cuándo se dará inicio al debate oral.

Frente a este escenario, y considerando la necesaria presencia de las partes, público y personal judicial, la sede habitual del Tribunal Oral Federal resultaba insuficiente para garantizar condiciones adecuadas de espacio y organización.

En consecuencia, el Tribunal resolvió fijar como lugar de realización el amplio auditorio de la casa de estudios, ubicado sobre avenida Libertad 5460, en la capital correntina, asegurando así el normal desarrollo del acto procesal y la debida publicidad que exige esta instancia.

Imputados

La investigación principal tiene siete acusados, mientras que otros diez también están en la mira. Del primer grupo se encuentran acusados Laudelina Peña, Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez, Daniel Ramírez.

En el segundo grupo están: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

La Justicia federal resolvió que ambas causas se tramiten en un único juicio. Según explicaron fuentes judiciales, la decisión obedece a que los hechos y la prueba "están estrechamente vinculados" y que, de este modo, se evita fragmentar la competencia entre distintos fueros.

Esto permitirá que los jueces escuchen en un mismo debate todos los testimonios y valoren en conjunto la evidencia reunida.