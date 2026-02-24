"Todos por Male": una niña correntina busca ayuda para acceder a un tratamiento en México

Una campaña solidaria se puso en marcha en Monte Caseros para ayudar a Malena Toledo, una niña de 10 años que convive con parálisis cerebral y necesita viajar a Monterrey, en México, para realizar un tratamiento médico. "Todos por Male" es la campaña que además busca visibilizar la parálisis cerebral y cómo afecta a decenas de niños y niñas.

La iniciativa busca reunir 35.000 dólares, monto necesario para acceder al tratamiento experimental Cytotron, además de cubrir los gastos de traslado, estadía y seguro médico. El procedimiento está previsto para comenzar el 28 de abril y tendrá una duración de 32 días.

El Cytotron es un dispositivo médico no invasivo de origen indio que utiliza campos electromagnéticos de radiofrecuencia (tecnología RFQMR) para intentar regenerar tejidos dañados o degenerar células tumorales. Se emplea en protocolos de investigación para tratar parálisis cerebral, tumores sólidos, osteoartritis y enfermedades crónicas, buscando modular el crecimiento celular sin efectos secundarios.

Terapias desde los primeros años

Según contó su mamá, Belén, en diálogo con ellitoral.com.ar, Male realiza distintas terapias desde muy pequeña en su ciudad. “Male hace sesiones acá en Monte Caseros desde los 2 años, hasta la fecha, de kinesiología, terapia ocupacional y psicopedagoga”, explicó.

En paralelo, la niña asiste a la escuela con acompañamiento pedagógico. “A la escuela concurre con su seño integradora”, señaló su mamá.

La familia también destacó el acompañamiento de la comunidad educativa. Malena asiste a la Escuela 431, institución a la que también concurre su hermano menor y donde su hermano mayor finalizó la primaria.

Una posibilidad que abre esperanza

La familia conoció la existencia del tratamiento y decidió intentar acceder a él como una alternativa para mejorar su calidad de vida.

“Nosotros queremos probar este tratamiento con Male, porque, si bien ella hace sus terapias convencionales acá desde que tiene dos años, su daño está en el cerebro”, explicó Belén.

La mujer contó que durante estos años realizaron numerosas consultas médicas en Corrientes. “La hemos llevado a neurólogos, a ortopedistas, a varias cosas en Corrientes capital, pero casi todos es la misma respuesta: continuar con las terapias”, señaló.

En ese contexto, el tratamiento aparece como una posibilidad diferente. “La idea de este tratamiento es justamente trabajar sobre el daño en el cerebro, que es algo que acá no hay y por alrededor tampoco”, indicó.

Belén también relató que otras familias ya viajaron para realizar el procedimiento y compartieron sus experiencias.

“Estoy en un grupo de mamás que ya han viajado, han vuelto, hay mamás que están allá en este momento. Y la verdad es que han dicho cosas muy lindas, muy buenas; notan cambios en sus niños, y son cuadros mucho más complejos que los de Male”.

Una campaña a contrarreloj

Para reunir el dinero, la familia comenzó a organizar diferentes actividades solidarias en la comunidad. “Ya hicimos bingos, hicimos ventas de empanadas, tenemos una rifa de una moto”, contó.

Además, continúan impulsando nuevos eventos y propuestas cada fin de semana con el objetivo de alcanzar la meta en el tiempo previsto.

En paralelo, iniciaron gestiones para obtener acompañamiento institucional. “En el día de hoy he enviado un mensaje a un representante de un partido político, también hemos hecho llegar una nota al municipio local el día viernes. Estamos a espera de respuesta por el momento”.

La historia que inspiró la búsqueda

La posibilidad de realizar este tratamiento también está vinculada con la historia real que inspiró la película Los dos hemisferios de Lucca, disponible en Netflix.

“De ahí surgió toda esta idea”, explicó Belén. Según relató, la madre del niño cuya historia inspiró la película fue quien logró acercar el tratamiento a México. “Bárbara, que es la mamá de este niño, es la que logra traer el Cytotron a México”.

Cómo ayudar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia.

Alias: maleamexico.mp

Titular: Laura Belén Bordon

También se puede seguir la campaña y compartir la información a través de Instagram en @maleamexico o comunicarse al 3775 470061.

Desde la familia remarcan que cada aporte o difusión puede ayudar a que Malena pueda realizar el tratamiento. "Todo granito de arena suma para llegar tratamiento", señaló la mamá.