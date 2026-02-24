Condenaron a Nicolás, el hijo de Leo Mattioli, por atropellar y matar a una mujer

El cantante Nicolás Mattioli, hijo del fallecido Leo Mattioli fue condenado este martes a tres años de prisión por el homicidio culposo de Claudia Laura Decurgez, la ciclista que murió tras ser atropellada en septiembre de 2024 en Santo Tomé. La sentencia fue dictada en el marco de un procedimiento abreviado y contempla, además, siete años de inhabilitación para manejar.

La audiencia fue presidida por la jueza penal Susana Luna. El acuerdo, presentado de manera conjunta por la fiscal Rosana Marcolín, el querellante Diego Martini y las defensas de Norberto Berlanga y Facundo Colinas, estableció la condena como autor de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor”. Por no tener antecedentes, Mattioli cumplirá la pena en libertad, sujeto a reglas de conducta.

Entre las condiciones fijadas se encuentran la prohibición de acercamiento a familiares de la víctima y la obligación de realizar un curso de seguridad vial. Al término de la audiencia, la fiscal Marcolín destacó que la investigación concluyó con una sentencia condenatoria, que era el objetivo central del Ministerio Público desde el inicio.

La fiscal recordó que, en una etapa previa, se había ofrecido un acuerdo similar que no fue aceptado por la defensa anterior, que pretendía una suspensión del juicio a prueba. Esa alternativa —explicó— implicaba cerrar el caso sin condena, algo a lo que la fiscalía se opuso. Tras el rechazo de ese planteo en distintas instancias, el expediente avanzó hacia el juicio oral y finalmente se resolvió por la vía abreviada.

Según remarcó Marcolín, el acuerdo alcanzado replica lo que se hubiera buscado en un debate oral. Incluso, señaló, mejoró uno de los puntos clave: la inhabilitación para conducir se extendió a siete años, dos más de lo que se proponía inicialmente.

El impacto

En cuanto al hecho, la fiscalía subrayó que uno de los elementos determinantes fue que el conductor no advirtió la presencia de la ciclista que circulaba delante de él hasta el momento del impacto, una circunstancia considerada especialmente grave. La condena se encuadró en la figura básica porque no se detectó alcohol ni consumo de sustancias y tampoco se comprobó exceso de velocidad.

La pena condicional, aclararon, puede ser revocada si el condenado comete un nuevo delito durante los próximos cuatro años. El querellante, en tanto, se mostró conforme con la resolución y valoró especialmente la inhabilitación para conducir, un punto que -dijo- generaba preocupación en la familia de la víctima.

El incidente vial que llevó a juicio a Nicolás Mattioli

El accidente fatal ocurrió alrededor de las 8 de la mañana del 21 de septiembre de 2024, cuando atropelló con su camioneta Ford Ranger a una mujer de 45 años que circulaba en bicicleta en las afueras de Santa Fe. Fue en la intersección de avenida Richieri y calle Libertad, en la ciudad de Santo Tomé.

La ciclista murió en el lugar a causa del impacto y en ese momento, el músico se entregó a la Policía. Según la versión de testigos, Mattioli descendió de su vehículo inmediatamente tras el accidente e intentó auxiliar a la mujer que murió tras el impacto.

Mattioli embistió desde atrás a Claudia Decurgez que circulaba en bicicleta por la margen derecha de la calzada y como resultado del impacto, la mujer salió despedida de la bicicleta y cayó a la derecha de la calzada con un grave traumatismo de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después, había detallado en su informe la fiscalía.

Un dato que pesaba en contra del hijo del popular músico era que personal policial testificó que cuando arribaron al lugar del accidente Mattioli intentó inculpar a la víctima: "Dijo textual que se le había cruzado frente a la camioneta".

El incidente vial fue registrado por cámaras de seguridad de la zona y fue proyectado durante el juicio.

(Con información de Clarín)