Demoraron a una joven con marihuana en el Puente General Belgrano

Un control de rutina realizado por unidades de la Dirección General de Policía Caminera en el Puesto de control del Puente General Belgrano derivó en el secuestro de marihuana en posesión de una joven.



El incidente tuvo lugar durante los operativos de control vehicular que realizan en la zona los efectivos de la Policía del Chaco que detuvieron a una joven de 26 años de edad, y durante la inspección, se detectó que transportaba una sustancia sospechosa.



Inmediatamente, se dio intervención a la Dirección de Consumos Problemáticos. Tras llevar a cabo las pruebas pertinentes, confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 1,06 gramos.

La joven fue demorada y se iniciaron las actuaciones correspondientes en relación con la infracción a la Ley de Estupefacientes.