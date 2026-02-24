Aumentan los peajes en Corrientes: cruzar el puente interprovincial costará $1.500

A partir de este jueves, circular por las rutas nacionales que atraviesan Corrientes será más caro. La Dirección Nacional de Vialidad oficializó este martes, mediante la Resolución 248/2026, un aumento en las tarifas de peaje del Corredor III, que incluye al puente interprovincial General Manuel Belgrano, que conecta a la capital correntina con la provincia del Chaco y las estaciones estratégicas de la provincia como Riachuelo e Ituzaingó.

Nuevas tarifas

Para los vehículos particulares de hasta dos ejes y una altura inferior a 2,30 metros, la nueva tarifa será de $1.500. Este valor impacta directamente en miles de correntinos que cruzan a diario el puente Chaco-Corrientes por motivos laborales, educativos, sanitarios o comerciales, en uno de los pasos más transitados del nordeste argentino.

El nuevo cuadro tarifario establece valores más elevados según el tipo de vehículo. Los vehículos de dos ejes que superen los 2,30 metros de altura o tengan rueda doble pagarán $3.000, mientras que los de tres o cuatro ejes abonarán entre $4.500 y $6.000. En tanto, las unidades de cinco o seis ejes pagarán $7.500, y los vehículos de mayor porte deberán abonar $9.000.

Eliminación de TelePase

Otro cambio relevante es la eliminación del beneficio económico del TelePASE. A partir de ahora, quienes utilicen el sistema de pago electrónico abonarán el mismo valor que quienes paguen en efectivo. Si bien el organismo nacional continúa promoviendo su uso para agilizar el tránsito, el sistema deja de ofrecer una ventaja tarifaria en Corrientes.

El incremento se suma al aplicado en 2025, cuando el costo había pasado de $1.000 a $1.300, consolidando así el segundo aumento en menos de un año en un corredor clave para la conectividad regional. Además de Corrientes y Chaco, que incluye la de Makalle, la actualización también alcanza estaciones ubicadas en Misiones, dentro del esquema concesionado a Corredores Viales S.A.

La medida se enmarca en la revisión de los costos operativos y en el proceso de reorganización de Corredores Viales S.A., y tendrá un impacto directo en la economía cotidiana de los correntinos que utilizan estas rutas de forma habitual, especialmente en el principal acceso vial entre Corrientes y Chaco.